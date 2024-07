Valižanski princ in princesa delila fotografijo najmlajših otrok

Princ William in princesa Kate Middleton sta na družbenem omrežju delila fotografijo najmlajših dveh otrok, ki sta pred televizijskim sprejemnikom spremljala finalni obračun evropskega prvenstva v nogometu, kjer sta se za zmago borili reprezentanci Anglije in Španije. Princesa Charlotte in princ Louis sta pesti stiskala vsak v svoji različici dresa angleške ekipe, njun starejši brat George pa je tekmo spremljal v živo.

Valižanski princ in princesa sta s svojimi sledilci delila redko fotografijo, ki je ponudila vpogled v vsakdan njunih najmlajših otrok. Zakonca sta na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem 9-letna princesa Charlotte in 6-letni princ Louis spremljata nogometni obračun med reprezentancama Anglije in Španije, ki sta se borili za naslov evropskih prvakov, deklica in deček pa nosita vsak svoj prirejeni dres, na katerem imata na hrbtni strani svoji imeni in leta starosti.

"Anglija, tvoje skupno delo, borbenost in predanost so bili v navdih vsem nam, mladim in starim. Čestitke Španiji," sta pripisala ob fotografiji, med komentarji pa so se oglasili številni sledilci, ki so bili presenečeni, kako običajno delujeta otroka, bili pa so tudi navdušeni nad gesto, da sta ponudila redek vpogled v vsakdan kraljeve družine.

"Všeč mi je, da je to zaseben trenutek iz njihove hiše! Hvala princesa, da si delila to, s tem se lahko poistovetimo," je zapisala ena od sledilk. "Kako običajna družinska fotografija. Dobro vam gre," je pripisal nekdo drug, tretji pa dodal: "Prvič vidim njihov televizor in notranjost hiše." Nekateri so izpostavili, da na fotografiji pogrešajo njunega 10-letnega brata, a ta je imel še boljši pogled na igrišče, saj je tekmo spremljal v živo, kjer se je na tribunah pridružil svojemu očetu in ostalim znanim imenom, ki so navijali za reprezentanci.