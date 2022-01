Van Halen zadnje besede pred smrtjo namenil nekdanji ženi in sinu: Rad vaju imam

Eddie Van Halen je po dolgi bitki z rakom na grlu umrl 6. oktobra 2020. Zadnje besede, preden se je poslovil, je namenil nekdanji soprogi Valerie in sinu Wolfgangu. O spominih, ki jih je ustvarila z rokerskim zvezdnikom ameriška igralka, sedaj piše v novi avtobiografiji, ki bo izšla v sredini januarja.

Valerie Bertinelli v novi knjigi spominov, ki bo izšla v sredini januarja, razkriva, kaj pomenijo zadnje besede, ki jih je legendarni ustanovitelj zasedbe Van Halen izrekel ob smrti. Eddie Van Halen je te namenil ravno soprogi in sinu Wolfgangu.

icon-expand Eddie Van Halen in Valerie Bertinelli FOTO: Profimedia

V delu, ki ga je poimenovala Enough Already: Learning to Love the Way I Am Today, se spominja zadnjih trenutkov, ki jih je preživela s soprogom. Ta je bitko z zahrbtno boleznijo, rakom grla, izgubil v oktobru 2020. ''Rad vaju imam,'' so bile zadnje besede, ki jih je Eddie izrekel njej in sinu Wolfgangu. Tudi sama mu je z besedami izpovedala ljubezen, preden je zvezdnik prenehal dihati. 61-letna igralka je v knjigi odkrito pisala tudi o njunem spodletelem zakonu, poudarila pa je, da nekdanjega moža ni nikoli sovražila, čeprav jo je težila njegova zloraba prepovedanih substanc. ''Sovražila sem droge in alkohol, nikoli njega. Videla sem njegovo bolečino,'' je zapisala.

icon-expand Brtinellijeva bo kmalu izdala knjigo spominov. FOTO: Profimedia

Bertinellijeva in Van Halen sta bila poročena dve desetletji, razšla sta se leta 2007. Čeprav so mnogi na njiju gledali kot na nenavaden par, je Valerie prepričana, da se je njuna javna podoba popolnoma razlikovala od tega, kako sta delovala zasebno: ''Označevali so naju kot dva, ki se ne ujemata najbolje. Poreden fant rock'n'rolla in jaz, ljubljenka ameriškega občinstva. Zasebno niti Ed, niti jaz nisva bila to, kar je bilo videti navzven.''