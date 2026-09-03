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Vandali na Pločniku slavnih poškodovali zvezdo Dolly Parton

Los Angeles, 03. 09. 2026 17.31 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Dolly Parton zvezda

Le nekaj dni po smrti legendarne glasbenice Dolly Parton se je na hollywoodskem Pločniku slavnih zgodil žalosten incident. Vandali so poškodovali njeno zvezdo, a bo ta kmalu ponovno zasijala v svojem polnem sijaju, saj sanacije na pobudo njenih oboževalcev že potekajo.

Po nedavni smrti glasbene legende Dolly Parton je njena zvezda na hollywoodskem Pločniku slavnih postala tarča vandalizma. Kot poročajo ameriški mediji, naj bi nekdo z zvezde spraskal oziroma poškodoval pevkino vgravirano ime. Škodo bodo hitro sanirali, delavci že nameščajo novo zvezdo v čast pokojni pevki.

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Partonova je svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih prejela leta 1985, in sicer na skupni slovesnosti s Sylvestrom Stallonom. Igralca sta leto pred tem skupaj nastopila v filmu Rhinestone. Partonova je v njem upodobila izmišljeno country pevko Jake Farris, ki se je z vodjo newyorškega lokala stavila, da lahko kogar koli spremeni v zvezdo country glasbe. Ta je za njen izziv izbral taksista Nicka Martinellija, ki ga je upodobil Stallone.

Iz hollywoodske gospodarske zbornice so za revijo People potrdili, da popravilo zvezde že poteka. Pojasnili so še, da so bila popravila dogovorjena že pred incidentom, saj je bila zvezda že razpokana, delavci pa so že zaključili prvo fazo. Po končanih delih se mora material ustrezno utrditi, v petek pa bodo zvezdo še spolirali, da jo bodo oboževalci znova lahko občudovali.

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Do incidenta je prišlo le nekaj dni po smrti ikone country glasbe, ki je 25. avgusta umrla v 80. letu starosti. Novico o njeni smrti je v videoposnetku na Instagramu sporočil njen nečak Bryan Seaver. Ekipa Dolly Parton je pozneje v izjavi potrdila, da se je borila z rakom.

Razlagalnik

Hollywoodski pločnik slavnih (Hollywood Walk of Fame) je znamenita turistična atrakcija v Los Angelesu, ki vključuje več kot 2700 zvezd iz teraca in medenine, vdelanih v pločnike vzdolž Hollywoodskega bulvarja in ulice Vine Street. Pločnik služi kot trajen poklon umetnikom, ki so pomembno prispevali k razvoju zabavne industrije, vključno s filmom, televizijo, glasbo, radiem in gledališčem. Zvezde podeljuje Hollywoodska gospodarska zbornica, vsak prejemnik pa mora izpolnjevati stroge kriterije, vključno z dosežki v karieri in zavezo k sodelovanju pri podelitveni slovesnosti.

Country glasba je glasbena zvrst, ki se je razvila v začetku 20. stoletja v južnih predelih Združenih držav Amerike, zlasti v zvezni državi Tennessee. Korenine ima v ameriški ljudski glasbi, gospelu in bluesu. Za to zvrst so značilni pripovedni teksti, ki pogosto obravnavajo teme vsakdanjega življenja, ljubezni, srčnih bolečin in delavskega razreda. Glasbeno jo definirajo instrumenti, kot so akustična kitara, gosli, bendžo in pedala steel kitara, ki ji dajejo prepoznaven in melodičen zvok.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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