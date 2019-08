Vandali ukradli osebne predmete pokojne lovke na glave

Po poročanju tujih medijev so vandali v ameriški zvezni državi Kolorado vdrli v trgovino Edgewater, jo razdejali in iz nje odnesli nekaj dragocenih predmetov, med drugim tudi osebne predmete pokojne resničnostne zvezdnice in lovke na glave Beth Chapman. Slednja je po dveletni bitki z rakom umrla junija letos pri starosti 51 let. Zaenkrat še ni znano, kaj točno so odnesli iz trgovine in kolikšno materialno škodo so ob tem povzročili.