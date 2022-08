Vanessa Bryant: Da bi dosegla pravico za moža in hčer, bi šla v pekel in nazaj

Na sodišču v Los Angelesu se odvija sojenje v tožbi Vanesse Bryant , ki trdi, da so reševalci, ki so prvi prispeli na kraj nesreče, v kateri sta umrla njen mož in hči, vdrli v njihovo zasebnost, ker so javno delili fotografije nesreče. Na mesto za priče je sedaj sedla tudi 40-letna vdova, ki je v čustvenem pričanju sodniku in poroti opisala svoje doživljanje težkih dni, ki so jih po nesreči in objavi fotografij doživljale ona in njene hčerke.

"Moža in hčerke se želim spominjati takšnih, kot sta bila. Nikoli več nočem videti teh fotografij, saj imam tri majhne punčke," je povedala in omenila njune preostale tri hčerke, 19-letno Natalio , 5-letno Bianko in 3-letno Capri . Spomnila se je, da je na jutro nesreče obiskala urad šerifa Alexa Villanueve in ga prosila, naj zaščiti kraj nesreče pred paparaci.

Njeno pričanje je trajalo skoraj tri ure, prisotnim pa je razkrila, da se je počutila nemočno, ko je odkrila, da so reševalci javno objavili fotografije kraja nesreče, v katerih sta januarja 2020 umrla Kobe in Gianna , posnetki pa so bili zelo nazorni. Kot je povedala, je od takrat živela v strahu, da bo na fotografije naletela vsakič, ko bo odprla družbena omrežja.

Kobejevo truplo je bilo najdeno na dan nesreče, truplo njune 13-letne hčerke Gianne pa so našli šele naslednji dan. Prav fotografije dekličinega trupla so v njej prebudile pravi bes, saj so jo izkoristili, ob njej pa ni bilo njenega očeta, da bi jo zaščitil: "Njen očka je že bil v mrtvašnici."

"Če ne morete obuditi mojih ljubljenih, ali lahko vsaj zaščitite območje nesreče?" se je spominjala svoje prošnje, le tri dni pozneje pa so se v časopisu Los Angeles Times pojavile prve fotografije kraja nesreče. "Zaupala sem jim, da tega ne bodo naredili," je povedala užaloščena mati in vdova ter dodala, da je bila zelo jezna na šerifa in gasilce, ker ji niso povedali, da so fotografije delili naprej.

Da je nekaj narobe, je vedela že dopoldan, ko je njihova hišna pomočnica neprestano trkala na vrata, ko pa je vstopila, pa je najprej vprašala, kje so dekleta in ali je še kdo prisoten v hiši: "Njen ton je bil zelo agresiven, potem pa je rekla, da mi mora nekaj povedati." Vanessa je dodala, da ji je takrat Kate povedala za govorice, da se je zgodila nesreča, nihče pa ni vedel, ali je kdo preživel nesrečo. Kot je še dejala med pričanjem, je najprej poklicala svojo mater, ali lahko pazi na mlajši hčeri, z Natalio pa sta odhiteli na najbližje letališče, kjer sta želeli najeti helikopter, da bi poleteli v Calabasas. Zaradi slabega vremena jima to ni uspelo. Ko je vendarle prispela na kraj nesreče, je že prejela več sporočil, v katerih so ji voščili sožalje, nemudoma pa so jo odpeljali v manjšo sobico v šerifovem uradu.

"Vstopila sem in najprej vprašala, kje sta. Samo strmeli so vame," je pripovedovala v solzah. Razkrila je, da v tednih, ki so sledili, ni zapustila hiše in skušala živeti dan za dnem. V javnost je prvič stopila mesec pozneje, ko se je odpravila na slovesnost, v katri so se spomnili žrtev nesreče. "Ko sem to prestala, se je začel proces žalovanja," se je spominjala in dodala, da se je trudila, da se ni čisto zlomila, čeprav je prvič v življenju občutila depresijo, anksioznost in panične napade.

Chris Chester, ki se je Vanessi pridružil v tožbi, v helikopterski nesreči pa sta umrli njegova žena Sarah in 13-letna hči Payton, je podobno opisal svoje doživljanje po tragediji. Vanessa je na vprašanje, zakaj se je odločila za tožbo, v kateri mora podoživljati dogajanje, odgovorila: "Pripravljena sem iti skozi pekel in nazaj, da bi dosegla pravico za moža in hčerko. Kot mati narediš vse, da zaščitiš svoje otroke."