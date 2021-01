Vanessa Bryant delila še nikoli videne Kobejeve fotografije

Natalia Bryant, prvorojenka Kobeja Bryanta in Vanesse Bryant, je dopolnila 18 let. Ob pomembni prelomnici ji je mati na družbenih omrežjih posvetila več fotografij, na nekaterih je tudi pokojna košarkarska legenda.

Na 18. rojstni dan Natalie Bryantse je Vanessa Bryant spomnila na pokojnega soproga in očeta njenih otrok Kobeja Bryanta, ki je pred enim letom tragično umrl v letalski nesreči skupaj s hčerko Gianno Bryant. V objavi na Instagramu je delila več fotografij, ob kateri se je zahvalila Natalii, ki ji je bila v veliko pomoč v težkem obdobju.

"Draga Natalia, vse najboljše! Mamica in očka sta zelo ponosna na mlado žensko, kakršna si postala. V najtežjem obdobju življenja si pokazala, da imaš ogromno moči in veličine. Hvala, ker si mi priskočila na pomoč pri skrbi za svoji mlajši sestri. Čudovita starejša sestra si in velik vzor številnim ljudem,"je zapisala ponosna Vanessa.

Poklon hčeri je nadaljevala: "Hvala, ker si tako prijazna, vljudna in velikodušna pri vsem, kar počneš. Ne veš, kako srečna in ponosna sva, da si najina hči. Ljubim te za vedno in vedno. Vesel 18. rojstni dan naša prvorojenka Natalia, naša princesa!" Kot spomin na hčerino otroštvo je Vanessa delila Natalijino fotografijo, ko je bila še dojenček, skupaj s ponosnim očetom. "Očetova mala princesa, Natalia," je zapisala ob objavi.

Vanessa je pred kratkim na Instagramu spregovorila o izgubi soproga in hčere ob skoraj enoletni obletnici nesreče. "Govorila bom po resnici. Žalost je zahrbtno počutje. V trenutku se smejiš, naslednji dan pa se ne počutiš več živega. To želim deliti z ljudmi, ki se prav tako borijo z žalostjo in izgubo bližnjih. Poiščite razlog za življenje. Vem, da je težko. Gledam svoje hčere in skušam ostati optimistična. Smrt je neizbežna, ampak skušajte najti razlog za življenje."