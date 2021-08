Vanessa Bryant Kobeju za rojstni dan: Vedno te bom ljubila

Vanessa Bryant in njena hči Natalia sta se na družbenem omrežju Instagram poklonili možu in očetu Kobeju ob njegovem 43. rojstnem dnevu. Spomnili so se ga tudi mnogi zvezdniki, ki so prijateljevali z legendarno Črno mambo. Kobe je umrl januarja 2020 v helikopterski nesreči, z njim pa je bila tudi 13-letna hči Gianna.