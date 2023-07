Vanessa Bryant med počitnicami v družbi Paua Gasola

Žena pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta se je tudi letos odločila obiskati Evropo. Vanessa Bryant se je s hčerkami Natalio, Bianko in Capri najprej odpravila v Španijo, kjer so uživale v lepotah Barcelone, obiskale mesto Marbella na jugu in se družile z družino košarkarja Paua Gasola, s katerimi so že vrsto let družinski prijatelji. Dekleta pot po Evropi nadaljujejo na Korziki.

Evropa je pogosto destinacija, ki si jo za preživljanje počitniških dni izberejo hollywoodski zvezdniki. Že pred leti se je na staro celino prvič podala Vanessa Bryant, ki se je tudi to poletje vrnila s svojimi tremi hčerami. 20-letna Natalia, šestletna Bianka in štiriletna Capri so tako z mamo najprej odpotovale v Španijo, trenutno pa uživajo na Korziki.

icon-expand Vanessa Bryant s hčerkami na jugu Španije FOTO: Instagram

Svojo špansko avanturo so začele s postankom v Marbelli, kjer so dekleta uživala v poležavanju ob bazenu, osupljivem razgledu na ocean in okusni kulinariki. V tem obalnem mestu na jugu države so posnele tudi družinsko fotografijo, za kuliso pa izbrale tlakovano ulico v senci z zelenjem obraslega slavoloka. "Junij/julij, Španija," je ob prvi galeriji, ki jo je delila s svojimi sledilci na Instagramu, pripisala 41-letnica. Skupina se je nato odpravila v prestolnico Katalonije, kjer so se sproščale s številnimi dejavnostmi, si ogledale mestne znamenitosti in obiskale starega družinskega prijatelja Paua Gasola. Vanessa se je ob svojem prvem postanku v mestu čudila Gaudíjevi zasnovi Casa Batlló in posnela še eno družinsko fotografijo. Uživala je v luksuznem nakupovanju in občudovala živahno modri ocean.

icon-expand Vanessa Bryant s hčerko Natalio in Pauom Gasolom FOTO: Instagram