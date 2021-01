Vanessa Bryant na obletnico smrti hčerke in moža prejela pismo: Gigi je bila izjemna

26. januarja 2020 sta v helikopterski nesreči umrla košarkarska legenda Kobe Bryant in njegova hčerka Gigi Bryant . Za seboj sta pustila ženo in mamo Vanesso ter tri hčerke oziroma sestre. Letos, na prvo obletnico njune smrti, je Vanessa Bryant na svojem Instagramu delila pismo, ki ga je prejela od Gigijine prijateljice Aubrey.

Ta ji je v iskrenem pismu napisala, kako zelo jo občuduje kot mamo in kako zelo ji je hvaležna, da je rodila hčerko, ki je bila njena dobra prijateljica. "Draga gospa Bryant, nenehno mislim na vas in za vas molim. Prosim, ne počutite se, kot da morate to pismo prebrati. Niti predstavljati si ne morem, čez kaj vse ste morali iti,« je pismo začela najstnica in nadaljevala: »Nenehno mislim na vašo čudovito hčerko. Njen nasmeh in njen odločen odnos, da mora biti vedno najboljša različica sebe. Verjetno ste to že slišali, a če bom kdaj sama postala mama, upam da bo moja hčerka takšna, kot je bila vaša. Bila je prijazna, skrbna in neverjetno olikana. Prav spomnim se, kako smo v drugem razredu sedeli pri kosilu in nas je naučila, da se ne govori, medtem ko jemo. Pa to ni bilo na snobovski ali vzvišen način. Ni nas popravljala. Učila nas je, kako biti boljša različica nas samih."

"Njena ljubezen do življenja je nekaj, kar bom večno občudovala. Vsak dan je napadala z vnemo, da ga more osvojiti," je zapisala Audrey in nadaljevala: "Že samo razlog, da je ona v meni vzbudila toliko samozavesti, da sem začela z njo igrati košarko in jo potem igrala štiri leta, pove, česa je bila zmožna."

Audrey je Gigi opisala tudi kot zelo tekmovalno, trmasto in odločeno, ko je vedela, kateri cilj si želi zadati. Bila je dobra prijateljica, ki je svoje vrstnike spodbujala k boljšemu obnašanju in načinu življenja. Bila je dobrodelna in prijazna, prijateljska do vseh."Bila je izjemna," je zapisala najstnica.

"So časi, ko postanem žalostna, ko pomislim, kaj vse bi še lahko dosegla v nekaj letih. A pred kratkim sem se zavedla, kakšen pečat je v resnici pustila na vseh nas in na tem svetu. Lahko povem, da je spreminjala naša življenja. Njena majhna in preprosta dejanja so nas spremenila, da smo boljše osebe. Zaradi nje. Rezultat njenih dejanj ne bo nikoli izginil. Upam, da boste v dneh žalosti ujeli tudi žarek svetlobe in sreče z mislijo na to, kako neverjetno hčerko ste ustvarili in vzgojili. Vse ste naredili prav gospa Bryant in vsi mi smo vam večno hvaležni."

Za konec je Audrey zapisala še, da če bi si želela Vanessa kdaj slišati še kakšno zgodbo o svoji pokojni hčerki Gigi, da ji je vedno na voljo in da ji bo z veseljem povedala še kaj:"Bil bi pravi privilegij, če bi jih lahko delila z vami."

Pod objavo pisma je Vanessa zapisala: "Danes sem prejela to čudovito pismo ene najboljših prijateljic moje Gigi. Rada te imam Aubz (kot te je klicala Gigi). Najlepša hvala, da si z mano delila nekaj spominov na mojo Gigi in mi omogočila, da to delim tudi na svojem Instagramu. Moja Gigi je neverjetna in resnično cenim tvoje čudovito pismo. Tako zelo pogrešam svojo punčko in Kobeja. Nikoli ne bom razumela, zakaj in kako se je ta tragedija zgodila tako lepim, prijaznim in čudovitim človeškim bitjem. Še vedno se ne zdi resnično. Kob, dobro sva opravila! Gigi, mamica je še vedno ponosna nate. Ljubim vaju!"