Vanessa Bryant najmlajši hčerki za prvi rojstni dan namenila ganljiv zapis

Vanessa Bryant, žena pokojnega košarkarja in mama 13-letnice, ki sta umrla v tragični helikopterski nesreči januarja, se je oglasila na Instagramu, kjer je z družinsko fotografijo obeležila prvi rojstni dan svoje najmlajše hčerkice Capri.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Capri, najmlajša hčerka Vanesse Bryant inKobeja Bryanta praznuje prvi rojstni dan. Njena mamica je ta pomemben dogodek obeležila tudi na Instagramu, kjer je pod družinsko fotografijo zapisala: "Vse najboljše za 1. rojstni dan, Capri! Mamica, očka, Nani, Gigi in BB te imajo zelo radi!! Naj te bog blagoslovi ,draga princeska Capri Kobe Bryant a.k.a. Koko-Bean, kakor te je poimenoval dragi oče Kobe Bean Bryant. Gigi in očka, tako zelo vaju pogrešamo."

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke



Vanessa je nedavno pojasnila, zakaj sta s starejšo, 17-letno hčerko Natalie blokirali nekaj spletnih strani, ki so jih ustvarili oboževalci. "Hvala vsem za vašo ljubezen. Natalie in jaz sva na žalost morali blokirati nekaj strani oboževalcev, ker je bilo res težko iti na splet in ves čas gledati fotografije naših ljubljenih Gigi in Kobeja. Blokiranje nekaterih strani oboževalcev je pripomoglo, da se je spremenil algoritem. Radi vas imamo, ampak razumite, da smo to morali storiti za naše okrevanje ob izgubi in ne za to, ker ne cenimo vaše ljubezni."

Spomnimo, da se je Vanessa pokojnemu možu in hčerki poklonila z dvema tetovažama.Spomin na hčerko Gigi si je vtetovirala na desno zapestje, medtem ko si je spomin na Kobeja omislila kot tetovažo v obliki zapisa, njegovih besed, ki se razprostirajo med ramenom in vratom. "Hotela sem imeti sporočilo svojega dragega Kobeja za večno na sebi," je zapisala 38-letnica, ki je po smrti moža in hčerke ostala sama s tremi hčerkamiNatalie, Bianko in Capri.