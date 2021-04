Vanessa Bryant ob 20. obletnici poroke delila spomine na srečne dni

Vanessa Bryant je pokojnemu soprogu Kobeju Bryantu , ki je življenje izgubil v helikopterski nesreči januarja lani, na Instagramu posvetila poročno fotografijo in videoposnetek. Čustvene objave je s sledilci delila ob dnevu, ko bi s partnerjem praznovala 20. obletnico poroke.

Mama štirih otrok je tako objavila starejšo fotografijo s košarkarjem, ki je nastala na njun poročni dan. Zapisala je: ''Vse najboljše za obletnico, dragi. Ljubim te. Dvajset let,''ter dodala simbol srca. Delila pa je tudi posnetek, na katerem Kobe govori o njunem razmerju:''Zabavno je, skupaj se imava lepo. Neizmerno jo ljubim, sva pa tudi najboljša prijatelja. To je blagoslov.'' Vanessa je posnetku dodala nekaj besed: ''Ljubim te sedaj in ljubila te bom za vedno.''