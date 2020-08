Vanessa Bryant ob rojstnem dnevu pokojnega soproga delila čustven zapis

Vanessa Bryant je čustveno objavo poklonila legendarnemu košarkarju Kobeju Bryantu ter z zapisom ganila mnoge. Športnik bi 23. avgusta namreč praznoval svoj 42 rojstni dan: "Ljubim te in pogrešam te bolj, kot lahko sploh povem. Želela bi, da bi bila z Gigi tukaj in slavila TEBE." Ob zapisu je delila tudi fotografijo, na kateri je s tragično preminulim soprogom. "Želim si, da bi ti z Gigi pripravili najljubšo hrano ali ti spekli rojstnodnevno torto. Pogrešam tvoje velike objeme, poljube, tvoj nasmeh, gromki smeh. Pogrešam najino norčevanje, pogrešam šale na tvoj račun. Pogrešam to, da sediš v mojem naročju kot velik otrok, kar tudi si. O tvoji nežnosti in potrpljenju razmišljam ves čas."

Bryantova, ki je svoj profil na Instagramu zaprla za javnost, je zapis nadaljevala: "Razmišljam o tem, kaj bi naredil v situacijah, ki bi mi pomagale soočiti se z vsem, kar je prišlo na mojo pot. Hvala, da si odraščal z mano in me učil, kako biti močna. Kako se truditi, da vidim le najboljše v ljudeh. Tvoje premišljene poteze in občutek, ki si nam ga dajal, izjemno pogrešam. Tvoj nasmeh in velike objeme pogrešam vsak dan. Naša življenja so brez vaju z Gigi tako prazna. Sem popolnoma zlomljena. Kljub temu da želim jokati, sem vsak dan nasmejana, da lahko hčeram omogočim lepše dni. Jaz nisem tista močna, one so. So izredno močne, vsak dan mi pričarajo nasmeh."Kobe in 13-letna hči Gigi sta umrla v helikopterski nesreči v Kaliforniji 26. januarja 2020, Vanessa pa grozen dan podoživlja z jezo. Po nesreči živi svojo nočno moro:"Želim si, da bi se iz te grozljive nočne more zbudila in deklice presenetila z vajinim prihodom domov. Jezna sem, ker nisem umrla prva. Zmeraj sem želela oditi prva, zato, da ne bi nikoli doživela te srčne bolečine. Ti bi moral biti tisti, ki bi me pogrešal, in Gigi bi morala biti tukaj s svojimi sestrami. Jaz bi morala biti tista, ki je umrla."