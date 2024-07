Vanessa Bryant ob smrti Kobejevega očeta: Upala sva, da bo drugače

"Po novici, da je umrl moj tast, voščim svoje sožalje. Upala sva, da bodo stvari drugačne. Čeprav skupaj nismo preživeli veliko časa, je bil vedno prijazen in prikupen človek. Kobe ga je imel zelo rad. Naše molitve so z družino," je na družbenem omrežju zapisala Vanessa, kot je znano, pa si z moževimi straši niso bili nikoli blizu, saj se nista strinjala s sinovo izbiro žene.

Vanessa in Kobe sta se spoznala na snemanju glasbenega videospota leta 1999 in se začela sestajati. Kmalu za tem, ko je Vanessa dopolnila 18 let sta se zaročila, pred oltar pa sta stopila 18. aprila 2001. Skupaj imata še 21-letno hčer Natalio, 7-letno Bianko Belle in 4-letno Capri Kobe.

Kobe je šel po očetovih stopinjah, saj je bil tudi ta uspešen košarkar, ki je prav tako igral v ligi NBA. Bil je član moštev San Diego Clippers in Houston Rockets. Pozneje je igral v mednarodnih ligah v Italiji in Franciji, ko je bil Kobe star 13 let, pa se je družina preselila nazaj v Združene države. Leta 1992 je postal trener, tri sezone pa je treniral tudi moštvo Los Angeles Sparks.