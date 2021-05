Vanessa Bryant pokojni hčeri Gianni čestitala za 15. rojstni dan

Žena pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta, Vanessa, se je na družbenem omrežju Instagram spomnila hčere Gianne, ki bi praznovala 15. rojstni dan. Gigi, kot so jo klicali domači, je lansko leto skupaj s svojim očetom umrla v tragični nesreči helikopterja.

Vanessa Bryant je na družbenem omrežju objavila srceparajoč zapis ob 15. rojstnem dnevu lani preminule hčerke Gianne. Ob fotografiji, na kateri sta objeti mati in hči, je zapisala: "Draga Gianna, vse najboljše za 15. rojstni dan! Rada te imam in te vsak dan pogrešam. Želim si, da bi bila tukaj z nami. Ni besed, ki bi lahko opisale, kako zelo te pogrešam. Rada te imam Mamacita."

icon-expand Vanessa Bryant FOTO: Profimedia

Vanessa bo v spomin na Gianno izdala linijo oblačil, pod skupnim imenom Mambacita clothing line. Kolekcijo trenirk je predstavila kar na družbenem omrežju Instagram, modeli pa so bile kar 38-letna Vanessa in njene tri hčerke, 18-letna Natalia, 4-letna Bianka in 24-mesečna Capri. Na vsakem kosu je napisan Giannian vzdevekMambacita in števika dresa v srčku in majhna krilata zvezda.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kolekcija bo dostopan v uniseks modelih in v otroških številkah. Bryantova pa je dejala, da bo celotni izkupiček od prodaje šel v sklad neprofitne fundacije Mamba and Mambacita Sports Foundation, posvečene v spomin pokojnemu možu in njuni hčeri. Fundacija podpira športne programe v podhrajenih skupnostih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Giannin vzdevek izvira iz njene ljubezni do košarke in je besedna igra vzdevka njenega očeta Kobeja, ki je bil znan tudi kot The Black Mamba.