Vanessa Bryant s hčerjo Natalio v oglasni kampanji za prestižni nakit

Žena pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta se je z najstarejšo hčerjo postavila pred fotografski objektiv in predstavila linijo nakita, ki je namenjen mamam in hčeram ob materinskem dnevu, ki ga v Združenih državah Amerike obeležujejo 9. maja. Fotografije in posnetek sta obe delili na družbenih omrežjih in poželi številne lepe komentarje.

Vanessa in Natalia Bryant sta zvezdi nove oglasne kampanje priznanega podjetja. Znamka prestižnega nakita se je odločila, da bo nov obraz njihovih produktov ravno žena pokojne košarkarske legende Kobeja Bryanta, pred kamerami ter fotografskim objektivom pa se ji je pridružila 18-letnica, ki ima že nekaj izkušenj kot manekenka in fotomodel. Video z naslovom'Mamina zapuščina'je na družbenih omrežjih delila tudi Vanessa, v njem ji hči nameni nekaj lepih besed: ''Ti si najmočnejša oseba, ki sem jo kadarkoli poznala. Povezani sva na posebnem nivoju in mislim, da je to redko v odnosu mati - hči.''38-letnica na to odgovori:''Želela bi si ob sebi nekoga kot si ti, med tem, ko sem odraščala. Ti si za svoje prijatelje stalna zvezda Severnica.''Natalia je mami hvaležna za to, da ''zmeraj na vsako situacijo gleda s pozitivne strani'' ter jo obenem uči, da tako ravna tudi sama. ''Celo življenje si bila moj steber,'' je še dodala najstnica. Posnetek je navdušil številne sledilce, mnoge zvezdniške prijateljice pa so pod objavo tudi pustile svoj komentar.''To je najbolj čudovit in srčen posnetek,''je zapisala igralkaLily Collins Kampanja, ki promovira nakit ob materinskem dnevu, ki ga v Združenih državah Amerike obeležujejo 9. maja, je samo eden od projektov Natalie Bryant. Po tem, ko je februarja podpisala pogodbo z agencijo IMG Model, se je prav tako uspešno vpisala tudi na univerzo v Južni Kaliforniji, ki jo bo prvič obiskala že jeseni.