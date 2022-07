Vanessa Bryant s hčerkami v italijanskem mestu, kjer je odraščal Kobe

Vanessa Bryant je za lokacijo počitnic tudi tokrat izbrala Evropo. S hčerkami 3-letno Capri , 5-letno Bianko in 19-letno Natalio so se odpravile tudi v Kalabrijo, regijo, v kateri je v mladosti nekaj časa živel Kobe. Njihovo potovanje je tako znova poklon legendarnemu košarkarju, ki je svoje življenje skupaj s hčerko Gianno izgubil v letalski nesreči januarja 2020.

"Obiskale smo Kalabrijo in mesto, v katerem je živel moj mož, ko je bil star približno 8 let," je zapisala ob fotografijah, ki jih je delila na Instagramu. Na prvi fotografiji njeni mlajši hčeri pozirata na ulici, preostale fotografije pa prikazujejo mesto. Kobe Bryant je večino otroštva preživel v Italiji, kamor so se preselili po očetovi upokojitvi iz lige NBA, začel pa je igrati v Evropi. V ZDA so se vrnili leta 1991.