Vanessa Bryant: Bog je vedel, da ne moreta živeti drug brez drugega

V Los Angelesu je potekala slovesnost v spomin Kobeju Bryantu in njegovi hčerki Gianni, ki sta preminula v helikopterski nesreči. V svojem čustvenem govoru se je vdova Vanessa Bryant poklonila pokojnemu možu in hčerki, kjer je med drugim dejala: "Bog je vedel, da ne moreta živeti drug brez drugega, zato ju je skupaj vzel domov v nebesa."

Vanessa Laine Bryant, ki je v helikopterski nesreči konec januarju izgubila soproga in hčerko, se je v čustvenem govoru na spominski slovesnosti A Celebration of Lifeposlovila od Kobeja in Gianne Bryant. "Hvala vsem, ki ste tukaj, to nam veliko pomeni,"je 37-letnica začela svoj čustveni govor v Los Angelesu po uvodnem govoruJimmyja Kimmela. "Rada bi se zahvalil vsem, ki ste danes prišli. Izlivi ljubezni in podpore, ki jih je čutila moja družina z vsega sveta, so bili tako vznemirljivi."

Vanessa Bryant na spominski slovenosti. FOTO: Profimedia

Na slovesnosti so se ji pridružile tudi 17-letna Natalia, 3-letna Bianka in sedemmesečna Capri. Zbrali so se tudi ostali ostali družinski člani, prijatelji in Kobejevi košarkarski kolegi. Vanessa je najprej nekaj besed namenila Gianni: "Moja deklica. Gianna Bryant je neverjetno sladka in nežna duša .Vedno je bila pozorna. Bila je očetova punca, vendar vem, da je ljubila tudi svojo mamico. Bila je ena mojih najboljših prijateljic."

Kobe Bryant in Gianna Bryant sta umrla v helikopterski nesreči. FOTO: AP

Med govorom je še dejala, da je bila tako tekmovalna kot njen oče:"Kobe je vedno govoril, da je takšna kot on – imela je ogenj, enako osebnost in razumela je sarkazem, a je bila tudi nežna in ljubeča. Vedno je bila nasmejana. In njen smeh je bil nalezljiv, čist in pristen." S solzami v očeh je nadaljevala s čustvenimi besedami: "Gianne ne bomo videli na gimnaziji z Natalio. Nismo je imeli priložnosti naučiti voziti avto. Ne bom ji mogla povedati, kako čudovito je videti na njen poročni dan."Zaključila je z iskrenim stavkom: "Pogrešam te, vsak dan."

"Bog je vedel, da ne moreta živeti drug brez drugega na zemlji, zato ju je skupaj vzel domov v nebesa." FOTO: Profimedia

Čustveni govor je nadaljevala še o svojemu pokojnemu možu: "Bil je najbolj neverjeten mož. Ne morem ubesediti, kako zelo me je imel Kobe rad. Ne vem, kako sem si zaslužila moškega, ki me je tako ljubil in si me želel kot Kobe."Zakonca sta se poročila leta 2001, nato pa sta si ustvarila čudovito družino in skupaj vzgajala svoje hčerke. "Vedno jim je govoril, kako so lepe in pametne. Naučil jih je tudi, kako biti pogumen. Imel je res nežno srce."

Vanessa in Kobe Bryant sta se poročila leta 2001. FOTO: Profimedia