Vanessa Bryant si je omislila novo tetovažo

Vanessa Bryant si je vtetovirala imena svojih družinskih članov, in sicer svoje ime, ime pokojnega moža Kobeja Bryanta ter imena njunih hčerk: Natalie, Gianne, BiankeinCapri. Tetovaža z imeni pa se razprostira na zunanji strani noge, tik pod gležnjem.

Vanessa je bila s končnim izdelkom zadovoljna in se je za izdelek zahvalila mojstru tetovaž, ki dela pod imenomMister Cartoon. Ta je tetoviral tudi 48-letnega slavnega raperja Snoopa Dogga, ki se je s tetovažo na podlakti poklonil košarkarskemu moštvu Los Angeles Lakers, potem ko je ekipa prejšnji teden zmagala v finalu NBA proti Miami Heatu.

Tudi Vanessa je ekipi čestitala za 17. zmago na prvenstvu in zapisala: "To, Lakers! Želim si, da bi bila Kobe in Gigi tukaj, da bi to videla."