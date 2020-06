Vanessa Bryant si je v spomin na Kobeja in Gianno omislila tetovažo

Vanessa Bryant je moža in hčerko izgubila januarja.

Vanessa Bryant žena pokojnega Kobeja Bryanta in mama pokojne 13-letnice Gianne , se je odločila, da si bo spomin nanju za večno vtetovirala na svoje telo. Tetovaže je delil mojster tetovaž iz Los Angelesa Nikko Hurtado.

Spomin na Kobeja si je Vanessa omislila kot napis, njegove besede, ki se razprostirajo med ramenom in vratom. "Hotela sem imeti sporočilo svojega dragega Kobeja za večno na sebi," je zapisala 38-letnica, ki je po smrti moža in hčerke ostala sama s tremi hčerkami: 17-letnoNatalie, triletno Bianko in 11-mesečno Capri. Spomin na hčerko Gigi pa si je vtetovirala na desno zapestje.