Vanessa Bryant toži reševalce, ki so objavili fotografije moževe nesreče

Na sodišču v Los Angelesu se odvija sojenje v tožbi Vanesse Bryant, ki trdi, da so reševalci, ki so prvi prispeli na kraj nesreče, v kateri sta umrla njen mož in hči, vdrli v njihovo zasebnost, ker so javno delili fotografije nesreče. Pred dnevi je na zatožno klop sedel gasilski poveljnik, ki je bil med prvimi, ki so prispeli na kraj nesreče in je posnel omenjene fotografije, v pričanju pa je povedal, da še zmeraj čuti travmo ob spominu na prizor ostankov ruševin helikopterja.

Losangeleški gasilski poveljnik, ki je med prvimi prispel na kraj nesreče, kjer je strmoglavil helikopter, na katerem sta bila tudi Kobe Bryant in njegova hči, je pred kratkim na sodišču dejal, da je še zmeraj pod vplivom tragičnega prizora, zaradi katerega je pozneje tudi sprejel odločitev, da se upokoji. Pred kratkim se je začelo sojenje v tožbi, v kateri Vanessa Bryant toži Los Angeles in trdi, da so reševalci z objavo fotografij nesreče, kršili zasebnost osmih žrtev nesreče, med njimi tudi moževe in hčerine.

icon-expand Vanessa Bryant na poti iz sodne dvorane. FOTO: Profimedia

Brian Jordan je med pričanjem dejal, da ga podobe osmih umrlih še zmeraj preganjajo, hkkart pa zanikal, da je delil omenjene fotografije. Prav Jordan se v tožbi zagovarja avtorstva zelo nazornih fotografij nesreče, na katerih so vidni deli trupel in trdi, da je deloval po navodilih. Med sojenjem je več krat zapustil dvorano in postal vidno jezen. "Bilo je grozljivo in to je razlog, zakaj sem se upokojil," je dejal in dodal: "Bil sem tam, a se ne spominjam, da sem bil prisoten. Prosim, prenehajte z opisovanjem kraja nesreče." Kot je še povedal na sodišču, je vse fotografije izbrisal in se zaradi travme ne spominja specifik: "Nisem prepričan, kakšne fotografije sem posnel." Jordan se je leta 2021 upokojil.

icon-expand Vanessa Bryant toži mesto Los Angeles. FOTO: Profimedia

Ob vprašanju, ali je fotografiral Kobejevo truplo, je nekdanji gasilski poveljnik zaprosil za odmor in zapustil dvorano. Ob povratku je odgovoril: "Podoba je še zmeraj odtisnjena v moji glavi in ni prijetna. Način, kako je kraj nesreče izgledal, me bo večno preganjal." Jordanovo pričanje se je odvijalo na četri dan sojenja v tožbi Bryantove vdove, v kateri trdi, da je utrpela čustevne in duševne težave, ki so jo še bolj prizadele, ko je izvedela, da so bile fotografije kraja nesreče javno objavljene. Te naj bi prišle iz 28 naprav, ki so last policije in več deset reševalcev, ki so prispeli na kraj.

40-letna Vanessa Bryant nej bi med sojenjem ves čas jokala, prič pa ni želela pogledati. V času sojenja je na stol za priče sedlo že več ljudi, med katerimi je bil nekdanji natakar Victor Gutierrez, ki je dejal, da mu je fotografije Kobejevega trupla pokazal namestnikov vajenec Joey Cruz, temu pa je pritrdil še Ralph Mendez mlajši, varnostnik lokala, ki je dogodek tudi prijavil oblastem.