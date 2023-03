Vanessa Bryant v končni poravnavi do 27 milijonov evrov odškodnine

Vanessa Bryant je z okrožjem Los Angeles dosegla končno poravnavo glede objave nazornih fotografij s kraja helikopterske nesreče, v kateri je januarja 2020 umrl njen mož Kobe Bryant in njuna hči Gianna Bryant. Privolila je, da ji okrožje Los Angeles plača približno 27 milijonov evrov (28,85 milijona dolarjev) odškodnine. Nova poravnava, ki je sicer še vedno v teku, vključuje prej pridobljeno odškodnino 16 milijonov evrov in pokriva morebitne prihodnje terjatve Vanessinih in Kobejevih hčera – 20-letne Natalie, šestletne Bianke in triletne Capri.

"Danes je uspešen zaključek pogumne bitke gospe Bryant, v kateri bodo odgovarjali tisti, ki so bili vpleteni v groteskno vedenje. Borila se je za svojega moža, hčer in vse tiste v skupnosti, katerih družinski člani pokojnih so doživeli podobno nespoštovanje. Upamo, da bo njena zmaga na sodišču in poravnava končala to prakso," je v izjavi za javnost dejal Vanessin odvetnik Luis Li.