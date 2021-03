Vanessa Bryant v tožbo policistov, ki so delili fotografije Kobejeve nesreče

Vanessa Bryant je tožbo vložila zaradi deljenja fotografij, ki so nastale na kraju helikopterske nesreče. Ta se je zgodila 26. januarja 2020 v okolici kraja Calabasas, v njej pa sta življenje izgubila legendarni košarkar Kobe Bryant in hči Gigi.

Bryantova je na družbenih omrežjih delila več strani sodnih spisov, v njih je zapisano, da toži tudi losangeleško okrožje, tamkajšnjo gasilsko enoto, šerifov urad in štiri šerifove namestnike. Vse štiri je tudi jasno poimenovala, to so: Joey Cruz, Rafael Mejia, Michael Russellin Raul Versales.