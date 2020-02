Vanessa Bryant vložila tožbo proti helikopterskemu podjetju

Na slovesnosti so se ženi pokojnega košarkarja pridružile tudi 17-letna Natalia , 3-letna Bianka in sedemmesečna Capri . Zbrali so se tudi ostali ostali družinski člani, prijatelji in Kobejevi košarkarski prijatelji.

Preiskovalci ameriškega nacionalnega odbora za varnost v prometu NTSB še vedno preiskujejo okoliščine in natančen vzrok nesreče. Dosedanji izsledki sicer ne kažejo na sum mehanske okvare helikopterja. Končnega poročila o nesreči sicer ni pričakovati prej kot v enem letu.

Vanessa pa je pred spominsko slovesnostjo vložila 72 strani dolgo tožbo proti helikopterskemu podjetju Island Express Helicopters Inc. ter ločenemu podjetju Island Express Holding Corp., v lasti katerega je bil helikopter. V tožbi je zapisano, da je bil pilot Ara Zobayan malomaren, ker je letel v slabih vremenskih razmerah in megli. Zobayan je sicer pogosto vozil Bryanta, usodnega dne pa je letel, četudi so na primer tudi policisti zaradi goste megle prizemljili svoje helikopterje.

Podjetje, ki je imelo v lasti helikopter, ni imelo dovoljenja za polete v megli in v razmerah nizke oblačnosti. Helikopterji podjetja Island Express Helicopters so lahko leteli le v bolj ali manj jasnem vremenu. Pilot, ki je tudi med žrtvami nesreče, je sicer imel dovoljenje za letenje ob pomoči instrumentov, ampak tega ni imelo podjetje, ki je dajalo v najem helikopter, kar pomeni, da je tudi Zobayan lahko letel le v pogojih dobre vidljivosti in usodnega dne ne bi smel leteti, izhaja iz tožbe.

Bryantova vdova se v tožbi sklicuje na dejstvo, da bi s helikopterjem usodnega dne lahko leteli le ob izpolnjenem pogoju, da je vidljivost znašala vsaj pet kilometrov, oblaki pa niso bili nižji od 300 metrov nad zemljo. A je bila usodnega nedeljskega jutra vidljivost zelo slaba, zaradi zelo goste megle pa so bili tako policisti kot izvajalci panoramskih turističnih poletov primorani prizemljiti vsa svoja zračna plovila.

Vanessa Bryant se sklicuje na izjave očividcev, ki trdijo, da je pilot skušal manevrirati helikopter navzgor in naprej, nato pa je nenadoma ostro zavil in s hitrostjo približno 290 kilometrov na uro poletel proti strmemu pobočju. Očividci so povedali, da so videli helikopter leteti skozi oblake in meglo, preden je strmoglavil.

Sodišče bo pregledalo vlogo in presodilo, ali gre primer naprej.