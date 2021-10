Vanessa Bryant za smrt moža in hčerke izvedela na spletu

Žena pokojnega zvezdnika NBA je v odloku tožbe proti losangeleškem okrožju razkrila, kako je izvedela za smrt moža in hčerke. Novico je prvi sporočil tabloidni ameriški medij, prenesla pa ji jo je osebna asistentka, ki je sprva trdila, da je nesrečo preživelo pet ljudi, a da imena preživelih še niso bila znana. Vanessa, ki je po tragični nesreči tožila losangeleško policijo, je nato prek spleta začela prejemati sožalja.

Na dan so prišle podrobnosti tragične helikopterske nesreče, v kateri sta umrla zvezdnik NBA Kobe Bryant in njegova 13-letna hčerka Gianna. Štiri mesece po njuni smrti je namreč Bryantova vdova Vanessa Bryant tožila losangeleško policijo, saj naj bi ta fotografirala človeške ostanke na kraju nesreče, sedaj pa je v javnost prišel transkript njenega pričanja, ki se je v času pandemije odvilo prek videokonference.

icon-expand Vanessa Bryant in Kobe Bryant sta bila poročena skoraj 20 let. FOTO: Profimedia

Vanessa je med pričanjem dejala, da jo je na dan nesreče o dogodku obvestila asistentka in ji dejala, da se je zgodila nesreča, v njej pa naj bi preživelo pet ljudi, a da ne ve, kdo. Istočasno je novico objavil tudi ameriški TMZ, zato je Vanessa zaman skušala priklicati moža, ki je s preostalimi osmimi potniki zaradi slabega vremena umrl na kraju dogodka. Ker Vanessa ni prejela odgovora, je poklicala svojo mamo ter jo prosila, če lahko poskrbi za mlajši hčerki, v tistem trenutku pa so se ji na telefonu pojavila sporočila oboževalcev in prijateljev, ki so ji izražali svoja sožalja. Ker je želela čim prej prejeti prave informacije, je poklicala policijo, ta pa ji podrobnosti ni želela razkriti prek telefona, temveč ji je dejala, naj se javi na postaji v Malibuju, ki je bila od nje oddaljena slabi dve uri vožnje. Da bi tja prišla hitreje, je želela najeti helikopter, a zaradi slabega vremena lastnik ni dovolil poleta.

icon-expand Med devetimi potniki, ki so umrli, sta bila tudi Kobe in Gianna Bryant. FOTO: AP

Vanessa je tako za moževo in hčerino smrt uradno izvedela šele nekaj ur po samem dogodku, ko jo le uspela priti do policijske postaje. V transkriptu pričanja je zapisano, da je zvezdnico takrat najbolj skrbelo, da ne bi kdo fotografiral nesrečnega dogodka, načelnik pa naj bi ji zagotovil, da so območje zaščitili. Kljub temu so policisti posneli fotografije, a sedaj njihovi odvetniki zagovarjajo, da se te niso razširile v javnosti ter da so bile posnete izključno kot del delovnega procesa. Fotografije tragičnega dogodka so kljub pazljivosti odgovornih zaokrožile po spletu. Med njimi je šlo tudi za prirejene fotografije, ki so bile po mnenju Bryantove vseeno izjemno krute. "Nihče ne bi smel doživeti česa takega," je dejala ob tem, ko ji je odvetnik losangeleška okrožja skušal pojasniti, da so za fotografije v medijih odgovorni drugi ljudje. Ob tem ji je skušal pokazati, o katerih fotografijah govori, a je ta z roko zakrila ekran in dejala, da tega ne želi videti.