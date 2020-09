Vanessa Bryant zaradi fotografij moževe nesreče toži losangeleškega šerifa

Vaness Bryant se je odločila za tožbo zaradi fotografij usodne helikopterske nesreče, ki se je zgodila 26. januarja 2020 v okolici kraja Calabasas, ki spada v losangeleško okrožje. V nesreči je življenje izgubilo devet ljudi, ob košarkarski legendi Kobeju Bryantu tudi njegova 13-letna hči Gianna Bryant . Žena preminulega zvezdnika lige NBA je vložila tožbo proti šerifu okrožja Los Angeles. Bryantova trdi, da so njegovi namestniki delili fotografije z mesta nesreče, za kar niso bili pooblaščeni.

''Po grozljivi januarski nesreči so se v javnosti pojavila poročila o tem, da so po medmrežju zaokrožile nazorne fotografije s kraja, kjer sta življenje izgubila dva člana Vanessine družine. Sama je bila ob tem dejstvu popolnoma pretresena,'' je ob odločitvi glede tožbe povedal odvetnik Vanesse Bryant. V tožbi zahteva odškodnino zaradi malomarnosti, posega v zasebnost in namernega povzročanja čustvene stiske.