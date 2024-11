Vanessa Hudgens delila redko fotografijo z možem Colom Tuckerjem

Omenjena fotografija je prva, na kateri 35-letnica in 28-letni igralec bejzbola pozirata, odkar sta se v začetku julija razveselila svojega prvega otroka. Čeprav sta novico o prihodu novega družinskega člana skrivala pred mediji, so ju paparaci ujeli ob prihodu iz porodnišnice. Dejstvo, da je novica tako hitro preplavila svet, je močno razočarala slavno igralko, ki je sama želela z javnostjo deliti svojo srečo. "Kljub vsemu so mama, očka in dojenček veseli in zdravi," je dan po objavi zapisala na družbenih omrežjih.