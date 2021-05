Vanessa Hudgens: Ni sramotno, če v zvezi prvi korak naredi punca

Zvezdnica Gimnazijskega muzikala Vanessa Hudgens je z voditeljico Drew Barrymore spregovorila o prepričanju v današnji družbi, da morajo prvi korak v zvezi narediti fantje. Hudgensova meni, da bi to stigmo morali odpraviti in dodala, da se morajo punce opogumiti in povabiti fante na zmenek. Njej se je to obrestovalo, saj je svojemu izbrancu po prvem srečanju napisala sporočilo in začela sta zmenkovati.

Igralka Vanessa Hudgens je v intervjuju za ameriško pogovorno oddajo voditeljici Drew Barrymorepovedala, kako sta se z igralcem bejzbola Colom Tuckerjem spoznala in začela ljubezensko razmerje. Za začetek zveze je bila namreč ključna prav njena spodbuda, pri čemer zvezdnica poudarja, da je ni bilo strah narediti prve poteze. 32-letna igralka je razkrila, da je bila ona tista, ki je svojemu fantu Colu Tuckerju napisala sporočilo, potem ko sta se oba udeležila skupne meditacije z nekaj prijatelji preko priljubljene spletne komunikacijske platforme. Zvezdnica je opisala njuno prvo srečanje, ko se je priključila na aplikacijo in vprašala "kdo je to", nato pa sta se s Colom začela pogovarjati. Voditeljica in igralka Drew Barrymore je Hudgensovo prosila, naj ji podrobneje opiše, kako se je opogumila in po videoklicu poslala prvo sporočilo. "Mislim, da v naši družbi še vedno velja stigma, da mora moški narediti prvi korak" je povedala Drew. "Če nekaj ali nekoga hočem, grem za njim. Zdrsnila sem mu v zasebna sporočila in napisala: 'Hej, lepo te je bilo spoznati,' mislim da ni sramotno, če narediš prvi korak. Zakaj čakati, da te prehiti kdo drug?" je razložila Vanessa. Hudgensovo in Tuckerja so prvič skupaj opazili v javnosti lanskega novembra, ko sta se med izletom po Los Angelesu objemala in držala za roke. Ameriška igralka je kasneje zvezo z igralcem bejzbola potrdila s prisrčno objavo na Instagramu. S svojimi sledilci je za valentinovo delila fotografijo, na kateri svojega izbranca poljublja. Od takrat par ni več sramežljiv pri izkazovanju ljubezni. PREBERI ŠE Vanessa Hudgens s fotografijo potrdila zvezo z ameriškim igralcem bejzbola Tucker je marca med spomladanskim treningom dejal, da "ima punco, ki je kul".Tudi Hudgensova je v intervjuju za tuje medije spregovorila o novi ljubezni:"Resnično sem srečna. Mislim, da je pomembno, da ostaneš hvaležen za vse, kar imaš v življenju. To mi je prioriteta in zdi se mi, da se zaradi tega čarovnija zgodi še pogosteje."In dodala, da je Tucker "kot nalašč zanjo".