Vanessa Hudgens objavila simpatično fotografijo s fantom

Odkar se je Vanessa Hudgens spustila v zvezo s Colom Tuckerjem, na družbenih omrežjih ne objavlja veliko njunih skupnih trenutkov in raje samo uživa v njih. No, tokrat pa se ni mogla upreti njuni simpatični fotografiji, na kateri se jasno vidi, da sta srečno zaljubljena in se oba neizmerno zabavata.

"To me osrečuje," je 32-letna Vanessa pospremila objavljeno fotografijo, na kateri ima nasmeh do ušes, njen izbranec, 24-letni igralec bejzbola Cole, pa se ji približuje, da bi jo poljubil na lica.