Vanessa Hudgens po razhodu blestela na premieri

31-letna igralka se je nekaj ur za tem, ko je naslovnice medijev preplavila novica, da je spet samska, sprehodila po rdeči preprogi filmske premiere Podli fantje za vedno ( Bad Boys for Life).Za to priložnost je izbrala dolgo belo obleko z visokim razporkom, zgornji del pa so krasili kamenčki in perje. Glamurozna kreacija je nastala po navdihu starega Hollywooda. Frizer Chad Wood je njenim lasem dodal volumen in ustvaril čudovite kodre, ki so spominjali na zvezdnice iz zlate dobe kinematografije. "Tako hvaležna sem moji ekipi, zaradi katere sem se počutila kot najbolj posebna diva," se je Vanessa zahvalila na Instagramu.

31-letna pevka in igralka Vanessa Hudgens in 28-letni igralec Austin Butler sta zajadrala v deveto leto zveze, ko se je med njima zalomilo. Par je zaradi službenih obveznosti veliko časa preživel narazen, kar je vodilo do razhoda.

"Snemata na dveh različnih celinah in težava je razdalja. Med njima ni zamer in drug drugega zelo spoštujeta," je povedal vir. Vir je za E news dejal, da mogoče še nista rekla zadnje besede in da obstaja upanje za njuno zvezo: "Imata tako dolgo zgodovino in globoko sta povezana, tako da bi lahko našla rešitev, da bi zveza oživela. Pustila bosta času čas, potem pa bosta videla, kam bo to vodilo."