Vanessa Hudgens pojasnila, zakaj je obiskala šolo iz Srednješolskega muzikala

Film Srednješolski muzikal je z glavnima igralcema Vanesso Hudgens in Zacom Efronom v glavnih vlogah pred leti navduševal gledalce po vsem svetu. Ko sta poleti glavna protagonista na svojih Instagram profilih objavila, da sta obiskala ikonično šolo iz omenjenega filma, sta med oboževalci sprožila govorice o ponovni združitvi. Mesece kasneje pa je Vanessa končno razkrila, kaj je bil resnični razlog, da je obiskala prizorišče snemanja.

Vanesso Hudgens so gledalci spoznali kot prikupno Gabriello Montez v filmu Srednješolski muzikal, kjer sta skupaj z Zacom Efronom navduševala tako s svojim igralskim kot tudi pevskim talentom. Igralca sta pred meseci na svojih Instagram profilih objavila fotografije in posnetke, ki sta jih posnela pred ikonično šolo, kjer so film posneli. S tem sta sprožila govorice o tem, da se bo ekipa ponovno zbrala in posnela nadaljevanje.

Niti Vanessa niti Zac pa govoric o ponovnem snemanju poleti nista komentirala, se je pa slavna igralka nedavno vseeno odločila, da ugibanjem naredi konec. "Moj fant je igralec baseballa in imeli so tekmo v Salt Lake Cityju," je Hudgensova povedala za Entertainment Weekly. "Med čakanjem na tekmo, sem se odločila, da se odpeljem do srednje šole East High School in posnamem nekaj fotografij v spomin na stare čase," je še razkrila igralka.

icon-expand Vanessa kot Gabriella in Zac kot Troy v filmu Srednješolski muzikal. FOTO: Profimedia

Le nekaj tednov kasneje je fotografijo izpred šole objavil tudi igralkin soigralec in nekdanji fant Zac Efron. "Kaj naj rečem? Očitno postavljam trende," se je na to, zakaj je tudi Zac obiskal šolo, odzvala Vanessa.