Vanessa Hudgens s fotografijo potrdila zvezo z ameriškim igralcem bejzbola

32-letno zvezdnico in osem let mlajšega Cola, ki igra za bejzbolsko ekipo Pittsburgh Pirates, razlika v letih očitno ne moti. Fotografi so ju na zmenku opazili že konec novembra lani, ko sta preživela romantičen večer v kalifornijski restavraciji Pace in si izkazovala medsebojno naklonjenost.

Od sredine decembra je Vanessa na Škotskem snemala tretji del filma The Princess Switch, zato je praznike praznovala z mamoGino Guangco. Hudgensova je sicer januarja lani končala osemletno zvezo z igralcem Austinom Butlerjem.