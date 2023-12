Vanessa Hudgens se je poročila z igralcem bejzbola Colom Tuckerjem

Vanessa Hudgens in Cole Tucker sta poročena. 34-letna zvezdnica filma Gimnazijski muzikal in njen zaročenec, 27-letni profesionalni igralec bejzbola, Cole Tucker, sta si večno zvestobo obljubila v Tulumu v Mehiki. Par je novico, da sta se zaročila, sporočil 9. februarja, ko sta delila skupno objavo na družbenem omrežju, v njej pa pripisala: "Ne bi mogla biti srečnejša!"

Igralka Vanessa Hudgens je poročena. Da je poroka tik pred vrati, je bilo sklepati že ob noči čarovnic, ki je 34-letničin najljubši dogodek leta, letošnjega pa je obeležila z dekliščino. Pred dnevi so zvezdnico opazili v beli obleki, ko se je bosonoga sprehajala po plaži v Mehiki, kmalu za tem pa so se pojavile govorice, da je igralka stopila pred oltar in se poročila s partnerjem, igralcem bejzbola Colom Tuckerjem.

icon-expand Vanessa Hudgens in Cole Tucker sta poročena. FOTO: Profimedia

Dodatno podpihovanje govoric, da je igralka praznovala svojo poroko, je sprožila tudi njena nekdanja soigralka Monique Coleman, ki je na svojem Instagramu objavila videoposnetek, ki prikazuje posnetek tropskega okolja v Tulumu. Viri blizu novopečenih zakoncev so za revijo People že potrdili, da so govorice resnične, mladoporočenca pa vesele novice še nista potrdila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Par so prvič opazili skupaj novembra 2020, ko sta se z roko v roki sprehajala po Los Angelesu, novico, da sta se zaročila, pa sta sporočila februarja. 34-letnica in njen sedem let mlajši mož sta se spoznala na skupinski meditaciji, ki je potekala preko platforme Zoom. Kot je maja 2021 razkrila igralka, je bila ona tista, ki ji je športnik padel v oči in se je pozanimala, kdo je. "Poiskala sem ga in začela sva se pogovarjati. Če si nekoga ali nekaj želim, potem grem za tem. Napisala sem mu zasebno sporočilo na Instagramu, saj menim, da ni sramotno narediti prvega koraka," je povedala v oddaji Drew Barrymore. Kot par sta se prvič pojavila skupaj na rdeči preprogi na premieri njenega filma Tick, Tick... Boom! novembra 2021.