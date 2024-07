Vanessa Hudgens se je razveselila prvega otroka

Vanessa Hudgens je postala mama. Priljubljeno igralko so v sredo opazili, ko je na invalidskem vozičku in z dojenčkom v naročju zapuščala bolnišnico v Santa Monici v Kaliforniji. Zvezdnica se je svojega prvega otroka razveselila skupaj z možem Colom Tuckerjem, kdaj točno se je novorojenček rodil in katerega spola je, pa javnosti zaenkrat še ni znano.