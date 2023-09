Vanessa Hudgens šokirana nad ceno poročnih oblek: To je noro

Ko se je po letih zveze zaročila s svojim fantom Colom Tuckerjem, si Vanessa Hudgens očitno ni niti malo predstavljala, kaj vse jo čaka med načrtovanjem poroke. Igralka je priznala, da je šokirana nad ceno poročnih oblek, ki so po njenih besedah nore. Čeprav na njenem računu glede na uspešno kariero ni malo denarja, zvezdnica ne želi zapraviti preveč za poroko. Načrtovanje poročnega slavja pa je zanjo veliko večji stres, kot je sprva mislila.

Vanessa Hudgens se je letos februarja zaročila s svojim fantom Colom Tuckerjem, a ko je pristala na poroko, si verjetno ni predstavljala, kakšen zalogaj je načrtovanje. Zvezdnica je priznala, da je šokirana nad ceno poročnih oblek. "To je noro," je povedala v intervjuju za revijo People in dodala: "Vse skupaj je kar malo zastrašujoče, koliko denarja gre v to. Industrija porok je divja."

Vanessa Hudgens je priznala, da je šokirana nad ceno poročnih oblek. FOTO: Profimedia

Priljubljena igralka se sicer lahko pohvali z uspešno kariero, ki je na njen račun prinesla kar nekaj denarja, a vseeno si očitno ne želi zapraviti preveč. Kot je še povedala v intervjuju, ima ob sebi prijateljico, ki se bo prav tako poročila, zato ji je pri organizaciji in sprejemanju vseh pomembnih odločitev o poroki nekoliko lažje. "Skupaj greva čez to in strinjali sva se, da so poročne obleke res drage," je še povedala.