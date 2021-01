Vanessa Hudgens v zvezi z ameriškim igralcem baseballa

Vanessa Hudgens inCole Tuckersta tudi uradno v zvezi. Po tem, ko so ju fotografi že novembra ujeli v objemu, sta skupaj preživela tudi najdaljšo noč v letu. Zvezdnica in igralec baseballa sta že nekaj časa v srečni zvezi, svojo ljubezen pa sta potrdila tudi ob vstopu v leto 2021.''Sta fant in punca, vse najboljše v novem letu in v sveži zvezi pa sta drug drugemu zaželela tudi ob skoku v novo leto,''so ameriškim medijem zaupali njuni prijatelji.