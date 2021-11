Vanessa Hudgens z izbrancem prvič na rdeči preprogi

Slavni parček je za to priložnost izbral črno-bela oblačila. 25-letni Cole Tucker je imel na sebi črno moško obleko s suknjičem in barvno ujemajočo se majico, njegova draga, 32-letna Vanessa, ki bo naslednji mesec vstopila v Kristusova leta, pa je izbrala čipkasto belo kreacijo, pod katero se je podpisala priznana modna oblikovalka Vera Wang . Lase je imela tokrat spete v elegantno dolgo kito.

Poleg Vanesse so se dogodka udeležili tudi Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Julie Oh, Robin de Jesus, režiser glasbene drame Lin-Manuel Miranda, Steven Levenson, Judith Light in Joshua Henry ter drugi.

32-letno Vanesso in Cola, ki igra za bejzbolsko ekipo Pittsburgh Pirates, razlika v letih ne moti. Fotografi so ju na zmenku opazili že konec novembra lani, ko sta preživela romantičen večer v restavraciji v Los Angelesu in si izkazovala medsebojno naklonjenost. Vir blizu para je potrdil, da sta Vanessa in Cole uradno postala par v začetku januarja. Na valentinovo pa sta se opogumila in svojo zvezo še uradno potrdila na Instagramu.