Vanessa in Kai Trump na razkošni zabavi Tigerja Woodsa

Vanessa in Kai Trump sta bili med slavnimi povabljenci na rojstnodnevno zabavo abrahamovca Tigerja Woodsa. Še preden sta se odpravili na razkošno slavje, ki je bilo v luksuznem letovišču na Floridi, sta mati in hči posneli skupno fotografijo, na kateri sta v rdeče-črnih kombinacijah, kar bi lahko bila tema zabave.

48-letna nekdanja svakinja ameriškega predsednika je za to priložnost oblekla črno obleko z naramnicami in čipkastim korzetom, obute pa je imela rdeče sandale. Lase je imela spuščene, videz pa dopolnila z nakitom. 18-letna maturantka je nosila dolgo rdečo obleko in črne sandale z visoko peto, tudi ona je imela spuščene lase, njena levica pa je po operaciji zapestja še v mavcu.

Po pisanju Page Six naj bi bilo na zabavo povabljenih 300 ljudi, na oder pa je stopil tudi Jon Bon Jovi. Woods je zvezo z Vanesso potrdil marca z objavo na družbenem omrežju, kjer je takrat delil njuni fotografiji in dodal pripis: "Ljubezen je v zraku in življenje je lepše s teboj ob moji strani. Veseliva se skupnega življenjskega popotovanja, v tem trenutku pa ceniva zasebnost vseh, ki so blizu najinih src."