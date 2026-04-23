Vanessa Trump in Tiger Woods zaradi razkrivanja informacij odpuščata osebje

Vanessa Trump in Tiger Woods sta zaradi strahu pred uhajanjem informacij v javnost zmanjšala število zaposlenih. Zvezdniški par, ki zasebno življenje skrbno skriva, po 50-letnikovi aretaciji in zdravljenju zaradi odvisnosti, ki je tej sledilo, pa naj bi bil še bolj previden. Kot je za Page Six povedal vir blizu para, naj bi Vanessa odpustila nekaj članov osebja zgolj na podlagi lastnih sumničenj.

"Že tako imata malo osebja. Paranoična sta zaradi uhajanja informacij, ona pa naravnost sovraži medije," je povedal vir. Kmalu po Woodsovi aretaciji so ameriški tabloidi res pisali, da naj bi Vanessa partnerju postavila ultimat, da se bosta razšla, če ne poišče pomoči. Več virov blizu para pa je dejalo, da naj bi bila Trumpova zaradi tega razburjena, saj ostaja predana partnerju.

Igralec golfa je nekaj dni po aretaciji v izjavi sporočil, da bo izpustil nekaj tekem, saj gre na rehabilitacijo. 50-letnik naj bi se nato odpravil v Švico v enega najboljših centrov za zdravljenje, kjer dobro napreduje in se osredotoča na svoje zdravje, pa so še razkrili viri. "Njuna zveza je trdna, njeni otroci ga imajo zelo radi," je dodal vir, ki je omenil Vanessinih pet otrok, ki jih ima z nekdanjim možem, Donaldom Trumpom mlajšim.

Športnik pa naj bi že razmišljal tudi o vrnitvi na igrišča za golf in si povratka po koncu rehabilitacije že obupno želi. "Zaveda se, da mora premagati svoje težave in se soočiti z bolečino, ki jo čuti, ker ne more tekmovati in redno trenirati," je za Page Six dejal vir blizu Woodsa. Vanessa po partnerjevi aretaciji ni dala nobene izjave za javnost.