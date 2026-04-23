Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Vanessa Trump in Tiger Woods zaradi razkrivanja informacij odpuščata osebje

Florida, 23. 04. 2026 13.58 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Tiger Woods in Vanessa Trump

Vanessa Trump in Tiger Woods zasebno življenje skrbno skrivata pred javnostjo. Kot so za Page Six povedali viri blizu para, pa naj bi bila igralec golfa in nekdanja snaha nekdanjega ameriškega predsednika po športnikovi aretaciji tako zaskrbljena zaradi uhajanja informacij, da celo odpuščata osebje.

Vanessa Trump in Tiger Woods sta zaradi strahu pred uhajanjem informacij v javnost zmanjšala število zaposlenih. Zvezdniški par, ki zasebno življenje skrbno skriva, po 50-letnikovi aretaciji in zdravljenju zaradi odvisnosti, ki je tej sledilo, pa naj bi bil še bolj previden. Kot je za Page Six povedal vir blizu para, naj bi Vanessa odpustila nekaj članov osebja zgolj na podlagi lastnih sumničenj.

Tiger Woods in Vanessa Trump zasebnost skrbno skrivata pred očmi javnosti.
FOTO: Profimedia

"Že tako imata malo osebja. Paranoična sta zaradi uhajanja informacij, ona pa naravnost sovraži medije," je povedal vir. Kmalu po Woodsovi aretaciji so ameriški tabloidi res pisali, da naj bi Vanessa partnerju postavila ultimat, da se bosta razšla, če ne poišče pomoči. Več virov blizu para pa je dejalo, da naj bi bila Trumpova zaradi tega razburjena, saj ostaja predana partnerju.

Igralec golfa je nekaj dni po aretaciji v izjavi sporočil, da bo izpustil nekaj tekem, saj gre na rehabilitacijo. 50-letnik naj bi se nato odpravil v Švico v enega najboljših centrov za zdravljenje, kjer dobro napreduje in se osredotoča na svoje zdravje, pa so še razkrili viri. "Njuna zveza je trdna, njeni otroci ga imajo zelo radi," je dodal vir, ki je omenil Vanessinih pet otrok, ki jih ima z nekdanjim možem, Donaldom Trumpom mlajšim.

Športnik pa naj bi že razmišljal tudi o vrnitvi na igrišča za golf in si povratka po koncu rehabilitacije že obupno želi. "Zaveda se, da mora premagati svoje težave in se soočiti z bolečino, ki jo čuti, ker ne more tekmovati in redno trenirati," je za Page Six dejal vir blizu Woodsa. Vanessa po partnerjevi aretaciji ni dala nobene izjave za javnost.

Razlagalnik

Tiger Woods je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih profesionalnih igralcev golfa v zgodovini. V svoji karieri je dosegel številne rekorde, vključno s 15 zmagami na turnirjih serije Major, kar ga uvršča na drugo mesto vseh časov. Zaradi svoje izjemne tehnike, mentalne trdnosti in vpliva na popularizacijo golfa po vsem svetu velja za ikono tega športa, ki je s svojimi nastopi močno dvignil zanimanje javnosti za golf kot tekmovalno disciplino.

Izraz 'tabloid' se nanaša na vrsto časopisov ali spletnih medijev, ki se osredotočajo na senzacionalistično poročanje, pogosto s poudarkom na zasebnem življenju slavnih osebnosti, škandalih, kriminalu in tračih. Za razliko od tradicionalnih časopisov, ki dajejo prednost poglobljenim analizam in političnim temam, tabloidi uporabljajo bolj dramatičen slog pisanja, velike naslove in številne fotografije, da bi pritegnili čim širši krog bralcev.

Rehabilitacija je strukturiran proces zdravljenja, namenjen posameznikom, ki se soočajo z različnimi oblikami odvisnosti, kot so odvisnost od substanc ali vedenjske odvisnosti. Vključuje celostni pristop, ki združuje medicinsko oskrbo, psihoterapijo, svetovanje in podporo skupine. Cilj rehabilitacije ni le fizično razstrupljanje telesa, temveč tudi prepoznavanje in obravnavanje temeljnih vzrokov za odvisnost ter učenje novih strategij za soočanje z življenjskimi izzivi brez zatekanja k škodljivim navadam.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669