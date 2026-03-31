Vanessa Trump naj bi Tigerju Woodsu po aretaciji postavila ultimat

Vanessa Trump naj bi dala svojemu partnerju Tigerju Woodsu po njegovi aretaciji zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc ultimat. "Ni zadovoljna. Je razočarana in jezna, če sem iskren. Takšne stvari jo odvračajo, zato je od njega zahtevala, da bo moral nekaj spremeniti in urediti zadevo," je za Daily Mail povedal vir blizu para in dodal: "Če stvari ne bo uredil, ona ne bo vztrajala z njim."

Vir je povedal še, da je 48-letnica le zaskrbljena partnerka, ki določa meje dopustnega v njuni zvezi, zato od njega zahteva, da uredi stvari. Z njo naj bi se 50-letnik strinjal, zato se že kesa za svoje dejanje in se trudi stvari popraviti. "Sram ga je, saj je to zelo ponižujoče, da se je ponovilo. Tudi Vanesso je sram, saj jo prijatelji sprašujejo, kaj se dogaja," je še razkril vir.

Nekdanja snaha ameriškega predsednika Woodsove aretacije sicer še javno ni komentirala, par, ki je v zvezi leto dni, pa so nazadnje skupaj opazili pred dnevi na igrišču za golf, le dan pozneje pa je imel 50-letnik nesrečo, v kateri se je njegovo vozilo obrnilo na bok. Zvezdnik je sicer opravil test alkoholiziranosti, ker pa so policisti sumili, da je pod vplivom nedovoljenih substanc, so zahtevali še test urina, ki pa ga je Woods zavrnil.

Na fotografiji, ki je nastala po aretaciji in jo je objavila policija, ima Woods krvavo rdeče oči, zvezdnik pa je za zapahi preživel le nekaj ur.