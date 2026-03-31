Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Vanessa Trump naj bi Tigerju Woodsu po aretaciji postavila ultimat

Florida, 31. 03. 2026 11.00 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
K.Z.
Tiger Woods

Profesionalnega igralca golfa Tigerja Woodsa so pred dnevi znova aretirali zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc, zaradi njegovega prekrška pa so zanj zaskrbljeni tako prijatelji kot partnerka Vanessa Trump. Ta naj bi mu postavila ultimat, da nekaj spremeni, ali pa med njima ne bo vse v redu.

Vanessa Trump naj bi dala svojemu partnerju Tigerju Woodsu po njegovi aretaciji zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc ultimat. "Ni zadovoljna. Je razočarana in jezna, če sem iskren. Takšne stvari jo odvračajo, zato je od njega zahtevala, da bo moral nekaj spremeniti in urediti zadevo," je za Daily Mail povedal vir blizu para in dodal: "Če stvari ne bo uredil, ona ne bo vztrajala z njim."

Tiger Woods je znova vozil pod vplivom nedovoljenih substanc.
FOTO: Profimedia

Vir je povedal še, da je 48-letnica le zaskrbljena partnerka, ki določa meje dopustnega v njuni zvezi, zato od njega zahteva, da uredi stvari. Z njo naj bi se 50-letnik strinjal, zato se že kesa za svoje dejanje in se trudi stvari popraviti. "Sram ga je, saj je to zelo ponižujoče, da se je ponovilo. Tudi Vanesso je sram, saj jo prijatelji sprašujejo, kaj se dogaja," je še razkril vir.

Preberi še Woodsa aretirali zaradi povzročitve prometne nesreče

Nekdanja snaha ameriškega predsednika Woodsove aretacije sicer še javno ni komentirala, par, ki je v zvezi leto dni, pa so nazadnje skupaj opazili pred dnevi na igrišču za golf, le dan pozneje pa je imel 50-letnik nesrečo, v kateri se je njegovo vozilo obrnilo na bok. Zvezdnik je sicer opravil test alkoholiziranosti, ker pa so policisti sumili, da je pod vplivom nedovoljenih substanc, so zahtevali še test urina, ki pa ga je Woods zavrnil.

Na fotografiji, ki je nastala po aretaciji in jo je objavila policija, ima Woods krvavo rdeče oči, zvezdnik pa je za zapahi preživel le nekaj ur.

tiger woods vanessa trump aretacija vožnja pod vplivom partner

Princ Filip naj bi se pred smrtjo skrivaj boril z rakom trebušne slinavke

Zahtevamo ukinitev centra ICE za otroke: Spadajo v šole in na igrišča

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1908566
31. 03. 2026 12.30
....zanimivo da ni imel nobene temnopolte ženske, zgleda da ima kompleks belih žensk...
Odgovori
0 0
ata_jez
31. 03. 2026 11.55
Ne vem, zakaj tak kraval. Ni ne prvič ne zadnjič. 🤣
Odgovori
+3
3 0
Aijn Prenn
31. 03. 2026 11.51
Tale tiger zihr svoje aktualne ženske nikoli ne pokliče po imenu. Ob taki množici bivših, bi bila verjetnost, da bo sfalil ime prevelika.
Odgovori
+5
5 0
Amor Fati
31. 03. 2026 11.48
Človek pač ne more it iz svoje kože. Odvisnost je huda reč. Če nimaš jajc priznat, da si odvisen, si lahko uničiš vso življenje, vse odnose z ljudmi.
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
31. 03. 2026 11.39
Morala je to reči zato ker je bivša od Trumpa jr. da dokaže da ni tako poceni
Odgovori
-2
0 2
agent.brinko
31. 03. 2026 11.37
zdaj mu je postavila ultimat ker so ga dobili. Kolikokrat je bil pod vplivom ko ga niso? Ja, prišlo je v javnost in je sedaj vse v luftu🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
GUNDABAD
31. 03. 2026 11.32
Kero lepo žensko ma tip, tle mi zgleda čist nabunkan
Odgovori
+3
4 1
SpamEx
31. 03. 2026 11.23
itak
Odgovori
+3
3 0
športnik66
31. 03. 2026 11.12
Kakšen smotan tip... in to je bivši fant lepotice Lindsay Vonn...pa razumi, če moreš.
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
zadovoljna
Portal
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615