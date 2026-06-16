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Vanessa Trump: Okrevam po operaciji, kmalu bom začela z zdravljenjem

Miami, 16. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Vanessa Trump

Vanessa Trump, nekdanja snaha ameriškega predsednika, je pred skoraj mesecem razkrila, da je zbolela za rakom na dojki. 48-letnica je sedaj z javnostjo delila novice o svojem zdravstvenem stanju, na družbenem omrežju pa je sporočila, da je že prestala operacijo.

Vanessa Trump je le dan za tem, ko se je njen partner Tiger Woods vrnil z rehabilitacije v Švici, z javnostjo delila novice o svojem zdravstvenem stanju. 48-letna nekdanja manekenka je na družbenem omrežju zapisala, da je pred štirimi tedni prestala operacijo zaradi raka na dojki in še okreva, kmalu pa bo začela z drugo fazo zdravljenja.

Vanessa Trump je zbolela za rakom dojk.
Vanessa Trump je zbolela za rakom dojk.
FOTO: Profimedia

"Zadnje štiri tedne okrevam po operaciji. Hvaležna sem, da se zdravim in grem naprej. Kmalu bom začela z drugo fazo zdravljenja. Pošiljam ljubezen, moč in upanje vsem, ki bijejo enako bitko," je zapisala, več podrobnosti o tem, kaj naj bi bila druga faza zdravljenja, pa ni razkrila.

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Vanessa je diagnozo razkrila pred mesecem na družbenem omrežju, ko je zapisala, da se z zdravniško ekipo že dogovarja o poteku zdravljenja. Že takrat je mati petih otrok, ki jih ima z nekdanjim možem Donaldom Trumpom mlajšim, sporočila, da je prestala operativni poseg. "Ostajam osredotočena in polna upanja, obdana pa sem z ljubeznijo in podporo svoje družine, otrok in najbližjih," je takrat še zapisala in ob tem zaprosila za spoštovanje zasebnosti. Podporo ji je med komentarji izrazila tudi nekdanja svakinja Ivanka Trump, ki je zapisala: "Molim, da boš še naprej imela moč in boš hitro okrevala."

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