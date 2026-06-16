Vanessa Trump: Okrevam po operaciji, kmalu bom začela z zdravljenjem

Vanessa Trump je le dan za tem, ko se je njen partner Tiger Woods vrnil z rehabilitacije v Švici, z javnostjo delila novice o svojem zdravstvenem stanju. 48-letna nekdanja manekenka je na družbenem omrežju zapisala, da je pred štirimi tedni prestala operacijo zaradi raka na dojki in še okreva, kmalu pa bo začela z drugo fazo zdravljenja.

Vanessa Trump je zbolela za rakom dojk. FOTO: Profimedia

"Zadnje štiri tedne okrevam po operaciji. Hvaležna sem, da se zdravim in grem naprej. Kmalu bom začela z drugo fazo zdravljenja. Pošiljam ljubezen, moč in upanje vsem, ki bijejo enako bitko," je zapisala, več podrobnosti o tem, kaj naj bi bila druga faza zdravljenja, pa ni razkrila.