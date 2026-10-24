Vanessa Trump premagala raka dojk

Vanessa Trump in njena hči Kai sta v skupni objavi na družbenem omrežju razkrili, da je 48-letna nekdanja žena Donalda Trumpa mlajšega prebolela raka dojk. Kot je na posnetku dejala Vanessa, so zadnji izvidi pokazali, da rakavih celic ni več in da je bolezen premagala. "Moja mama je aprila dobila diagnozo raka dojk in takrat smo se odločili, da bomo delili njeno zgodbo od diagnoze do ozdravitve," je v posnetku pojasnila 19-letnica.

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Na koncu videa se mama in hči objameta, Kai pa Vanessi reče, da jo ima rada. "Oktober je mesec ozaveščanja o raku dojk, o njegovem zgodnjem prepoznavanju in podpori tistim, ki so zboleli," je pripisala 19-letnica in dodala, da se je tudi sama pogovorila z mamo in njeno zdravnico, ki sta jo skupaj poučili o bolezni in njenem preprečevanju.

Vanessa je diagnozo javnosti razkrila mesec dni po tem, ko jo je dobila. Takrat je na družbenem omrežju sporočila, da skupaj s svojo zdravniško ekipo že sestavljajo načrt zdravljenja, prestala pa je že poseg, o katerem podrobnosti ni delila. Dodala je, da je optimistična in hvaležna za podporo in ljubezen, ki ji jo izkazujejo njeni najbližji, ter zaprosila za spoštovanje zasebnosti.

Vanessa Trump s hčerko Kai FOTO: Profimedia

Ob njej je bil tudi partner Tiger Woods, ki se je v istem obdobju soočal z lastnimi težavami po aretaciji zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc. Golfist se je nato odpravil na zdravljenje v Švico, kljub razdalji pa naj bi Vanessi ves čas stal ob strani.