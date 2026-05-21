Tuja scena

Vanessa Trump razkrila diagnozo raka: Ostajam osredotočena in polna upanja

Washington, 21. 05. 2026 10.25 pred 33 minutami 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Vanessa Trump

Nekdanja žena Donalda Trumpa mlajšega, Vanessa Trump, je prek družbenih omrežij potrdila diagnozo raka dojke. 48-letnica je že prestala prvi operativni poseg in se trenutno osredotoča na zdravljenje, pri čemer prosi javnost za spoštovanje zasebnosti.

Vanessa Trump je z objavo na družbenem omrežju razkrila svojo diagnozo raka dojke. Povedala je, da tesno sodeluje s svojo zdravniško ekipo pri načrtu zdravljenja in da je v začetku tega tedna že prestala poseg. "Ostajam osredotočena in polna upanja, obkrožena z ljubeznijo in podporo svoje družine, svojih otrok in najbližjih," je med drugim zapisala.

Vanessa Trump
Vanessa Trump
FOTO: Profimedia

48-letnica se je nato vsem, ki ji stojijo ob strani, zahvalila za prijaznost in podporo. "Vljudno prosim za zasebnost, medtem ko se posvečam svojemu zdravju in okrevanju," je dodala. Pod objavo so se vsuli spodbudni komentarji sledilcev, med njimi tudi njene družine, ki ji želijo uspešno okrevanje. Njena nekdanja svakinja Ivanka Trump ji je izrazila podporo in zapisala: "Molim za tvojo nadaljnjo moč in hitro okrevanje. Rada te imam, mama." Njena hčerka Kai Trump pa je zapisala: "Rada te imam! Najmočnejša oseba na svetu".

Vanessa Trump s hčerko Kai Trump
Vanessa Trump s hčerko Kai Trump
FOTO: Profimedia

Vanessa se je nazadnje v javnosti pojavila v petek, ko je ob boku svojega bivšega moža Donalda Trumpa mlajšega praznovala maturiranje svoje 19-letne hčerke Kai. Uspeh so proslavili v krogu družine z intimno večerjo v restavraciji na Floridi. Povabljena sta bila tudi Tiffany Trump, hči predsednika ZDA, in njen mož Michael Boulos, pa tudi zaročenka Donalda mlajšega Bettina Anderson, ki naj bi imela po poročanju tujih medijev dober odnos z Vanesso. Slednja ima z nekdanjim možem pet otrok, poleg Kai še 17-letnega Donalda, 14-letnega Tristana, 13-letnega Spencerja in 11-letne Chloe. Par se je ločil leta 2018 po 12 letih zakona.

Nekdanja manekenka je po ločitvi prav tako srečo našla z drugim partnerjem, konec leta 2024 je začela zvezo s Tigerjem Woodsom. Športnik sicer ni bil prisoten na večerji ob Kaiinem maturiranju, se je pa udeležil njene maturitetne slovesnosti na šoli Benjamin School v Palm Beach Gardens na Floridi.

Kljub osebni zdravstveni stiski pa je nekdanja snaha Donalda Trumpa minule tedne preživljala še dodaten stres zaradi aretacije partnerja, ki so ga med vožnjo ujeli pod vplivom alkohola. Uspešen golfist se je pred kratkim po šesttedenskem programu zdravljenja v Švici vrnil domov, snidenja pa naj bi bila po poročanju virov blizu njih izjemno vesela. "Medtem ko je bil odsoten, sta ostajala v stiku," je povedal vir za revijo People in dodal: "Oba imata poleg zasebnega življenja tudi veliko drugih obveznosti, kar vpliva na to, koliko časa lahko preživita skupaj."

Vir je prejšnji mesec za Page Six povedal, da Vanessa Trump kljub vsem težavam nima nobenega namena zapustiti 50-letnika. "Je najbolj zaželen samec v Palm Beachu," je o Woodsu dejal vir in dodal: "Je največji golfist na svetu in multimilijarder. Takšnih možnosti ni veliko."

