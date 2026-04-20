Vanessa Trump še naprej podpira Tigerja Woodsa: 'Ljubi ga'

Vanessa Trump partnerju Tigerju Woodsu še naprej nudi popolno podporo. Zvezdnik je bil konec minulega meseca udeležen v prometni nesreči, v kateri se je njegovo vozilo obrnilo na bok, policisti pa so pri posredovanju zaradi njegovega nenavadnega obnašanja sklepali, da je 50-letnik pod vplivom. Test alkoholiziranosti je prestal, ko je zavrnil testiranje na nedovoljene substance, pa so ga aretirali in zadržali v priporu.
"Tiger mora opraviti intenzivno rehabilitacijo, njegovo dekle Vanessa pa se s tem strinja. Podpira ga. Ljubi ga in se zaveda, da je bilo zasebno zdravljenje nujno," je za People povedal vir blizu para. Dodal je, da imata Woods in Trump močno medsebojno vez in ni bilo nobenega dvoma, da mu bo še naprej stala ob strani. "Vanessa je prestala nekaj težkih trenutkov, a je bila vedno na njegovi strani, čeprav jo je skrbelo zanj in mu je to tudi omenila," je še razkril vir.
Dodal je še, da njegova partnerka, kljub izzivom, s katerimi se 50-letni športnik trenutno sooča, verjame vanj in njuno skupno prihodnost, njen pozitivni odnos pa je zanj koristen, čeprav je pred njim še dolga pot do okrevanja. "Tudi v času, ko je odsoten, ohranjata komunikacijo, saj se zavedata, da je to pomembno," je še razkril vir, ki je pred kratkim že dejal, da Vanessa Tigerja ne namerava zapustiti, saj so si kot družina zelo blizu, njihova življenja pa so močno prepletena.
Par je zvezo javno potrdil marca 2025, ko naj bi se sestajala že več mesecev. Vanessa je bila med letoma 2005 in 2018 poročena z Donaldom Trumpom mlajšim, s katerim ima pet otrok. Woods je bil z nekdanjo ženo Elin Nordegren poročen med letoma 2004 in 2010, skupaj pa imata dva otroka.
