Vanessa Williams se spominja groženj ob nazivu prve temnopolte miss ZDA

"Najprej sem osvojila naziv miss New Yorka in v šestih mesecih še naziv miss ZDA. Kar naenkrat sem se iz brucke na univerzi prelevila v prvo temnopolto miss ZDA. Prejela sem kar nekaj groženj s smrtjo. To je bilo pred 37 leti," je pojasnila 57-letnica in dodala, "veliko ljudi ne mara raznolikosti in jaz sem bila simbol tega. Zato sem se morala dokazovati, da sem dovolj pametna, da sem bila dovolj talentirana."

Vanessa se je svoji kroni odpovedala skoraj ob koncu svojega enoletnega naziva, saj so v javnost pricurljale njene gole fotografije, česar pa ustanovitelji tekmovanja ne odobravajo. "Potem ko sem bila miss Amerike, sem se nazivu odpovedala le šest tednov po poteku enoletne časti. Zaradi fotografij, ki so prišle v medije."

Sčasoma se je Vanessa uveljavila kot igralka in začela novo kariero filmske in televizijske zvezdnice. Sodelovala pa je tudi pri predstavah na Broadwayu. "Nikoli nisem hotela biti lepotna kraljica. In seveda nikoli nisem hotela biti škandalozna lepotna kraljica. Zato sem že od mladih let vajena, da me ljudje obsojajo. Soočiti sem se morala z veliko zavrnitvami in ljudje so predvidevali, da bom poniknila. In sem si samo mislila, da me bodo že spoznali, ko se bo prah polegel. In tako še danes živim svoje življenje."