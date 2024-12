Vanessa Williams navdušuje v novem muzikalu pod vodstvom Eltona Johna

Muzikal so prvič uprizorili leta 2022 v Chicagu, londonsko produkcijo pa je podpisala nova ustvarjalna ekipa pod vodstvom Eltona Johna . Že film, ki ga je posnel David Finkel leta 2006 z Meryl Streep in Anne Hathaway , je bil priredba istoimenske knjige Lauren Weisberger iz leta 2003. Glavno vlogo vplivne in zastrašujoče urednice revije o modi Runway je v odrski priredbi prevzela ameriška pevka in igralka Vanessa Williams , znana iz Razočaranih gospodinj . Na srečanju z novinarji prejšnji teden je povedala, da je bilo sodelovanje pri glasbeni priredbi čudovita priložnost, ki ji je omogočila, da vlogo ustvari na novo.

"Ljudje so radi nostalgični in zato nastane toliko priredb kultnih filmov z začetka novega tisočletja," je dodala Georgie Buckland, ki v muzikalu sicer igra lik Andyja Sachsa, neobičajnega novinca pri reviji.

Še ena komedija iz tega obdobja, ki so jo letos priredili za britanske odre, so Zlobna dekleta. Na West Endu so jo premierno uprizorili več let po tem, ko so jo predstavili v ZDA.

Predstava Hudičevka v Pradi bo v londonskem gledališču Dominion na sporedu leto dni. Premiera je bila oktobra, nedeljski predstavi pa je sledila dobrodelna gala prireditev, ki je sovpadla s svetovnim dnevom boja proti aidsu. Na njej so zbirali sredstva za Fundacijo Eltona Johna za boj proti aidsu. Med zvezdniki, ki so se sprehodili po rdeči preprogi, sta bili igralki Lily Collins in Elizabeth Hurley ter italijanska modna oblikovalka Donatella Versace.