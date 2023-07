Vanessa Williams o lepotnih popravkih: Ne, ne, ne, ne, ne še

Je pa zato bolj odprta neinvazivnim oblikam pomlajevanja. "Tehnologija za oblikovanje in zategovanje je neverjetna. Za vse obstaja stroj," je dejala in razkrila, da je pravkar preizkusila novo napravo za nego vratu. Raje kot za popravke se je sveže pečena 60-letnica odločila za bolj zdrav način življenja z bolj uravnoteženo prehrano in redno fizično aktivnostjo. "Kickboksam vsak drugi dan, poleg tega vsak drugi dan dvigujem uteži," je povedala. "In preprosto obožujem življenje."

Williamsova, ki je leta 1983 postala prva temnopolta miss ZDA, vendar je naslov izgubila zaradi fotografij, na katerih je bila gola in ki so se pojavile v javnosti, je pred leti o svojih medijskih začetkih povedala: "Nikoli nisem hotela biti lepotna kraljica. In seveda nikoli nisem hotela biti škandalozna lepotna kraljica. Zato sem že od mladih let vajena, da me ljudje obsojajo. Soočiti sem se morala z veliko zavrnitvami in ljudje so predvidevali, da bom poniknila. In sem si samo mislila, da me bodo že spoznali, ko se bo prah polegel. In tako še danes živim svoje življenje."