Vanesso Bryant toži lastna mama: Kobe bi bil nad njo razočaran

Vanessina mama Sofia v najnovejši tožbi pravi, da ji je pokojni zet Kobe obljubil, da bo zanjo poskrbljeno do smrti in naj ne skrbi za finance. A potem ko je Kobe tragično umrl v helikopterski nesreči, je očitno Sofia našla način, kako vseeno priti do obljubljenega zneska in ugodja.

V tožbi je Sofia navedla tudi, da naj bi bila varuška vnukinjam kar 18 let in da naj bi v vseh teh letih trdo delala vse dneve, naj ne bi imela odmorov za kosila in da je delala vse vikende in vse praznike. Vse to brez plačila, trdi Vanessina mama.

Vdova legendarnega košarkarskega asa je nad mamo razočarana in je tožbo označila za 'nesramno, sramotno in nepredstavljivo škodljivo za medosebne odnose'.Vanessa je dodala, da njena mama ni bila nikoli njena asistentka ali polno zaposlena varuška njenih otrok. Kobejeva žena je bila ves čas odraščanja s svojimi hčerkami, kot to počne še danes, čeprav je ostala mama samohranilka trem hčerkam. "Ja, včasih je pazila na dekleta, ampak toliko kot vsi ostali stari starši," je povedala Vanessa in dodala, da si Sofia zdaj želi izplačilo 80 dolarjev na uro za vsa leta, ko naj bi delala za hčerko in zeta. "Moja mama si še vedno želi najti način, kako uničiti našo družino in ji finančno škodovati," je za TMZpovedala 38-letnica.

Dodala je tudi, da sta s pokojnim možem kar 20 let finančno podpirala njeno mamo in da sta ji dovolila, da pri njima živi brez kakršnih koli finančnih stroškov. Sofia zakoncema Bryant nikoli ni plačala niti centa, je povedala Vanessa. Povedala je, da jima je njena mama nagajala že, ko sta ji začela iskati dom. "En teden za tem, ko sva se vrgla v iskanje nepremičnine za njo, je šla na televizijo in dala intervju, v katerem je očrnila našo družino."

Vanessa trdi, da si že več let želi zgladiti vse nepotrebne spore z mamo, ki pa ostaja nerazumna in še vedno želi, da ji hčerka podari hišo, 4,5 milijona evrov in avtomobil znamke Mercedes. "Zdaj poskuša dobiti še več denarja, kot sva ga z možem kdaj koli v vseh teh letih porabila zanjo, ko je bil Kobe še živ," je dodala mamica treh hčerk.

"Moj mož moji mami ni ničesar obljubil in vem, da bi bil izjemno razočaran, če bi vedel, kaj se dogaja in kako se vede ter da deluje brez kakršnekoli empatije," je uradno izjavo zaključila Vanessa.