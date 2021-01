Vanilla Ice brez maske nastopil na novoletni zabavi na Trumpovem posestvu

"To je noro. Vanilla Ice nastopa na silvestrski zabavi v Mar-a-Lagu. Kot otrok devetdesetih vam povem, kako čudovito je to. Ob tem pa mi je še čestital za rojstni dan," je pod posnetkom zapisal Trumpov sin. Robert Van Winkle, ki nastopa pod imenom Vanilla Ice, je na zabavi izvajal tudi hit Ice Ice Baby iz leta 1989, navdušena množica pod odrom pa je nastop prav tako spremljala brez mask.

Vanilla Ice je nastopil na novoletni zabavi v Mar-a-Lagu , posnetek pa je na omrežju Facebook delil kar Donald Trump mlajši . Kasneje so se zaradi neodgovornega obnašanja odzvali številni, ki so si posnetek ogledali, saj zvezdnik med nastopom v notranjem prostoru ni nosil zaščitne maske.

Zabave na floridskem Palm Beachu pa se nista udeležila Melania in Donald Trump. Gostje, ki so za vstopnico plačali štirimestni znesek, pa so se lahko družili z njegovim najstarejšim sinom in spremljevalko ter ostalimi Trumpovimi potomci. Prisotni so bili tudi člani zasedbe The Beach Boys.

Čeprav je 53-letni Vanilla Ice v preteklosti že odpovedal koncerte, ki so bili najavljeni, se je tokrat na odru vseeno pojavil. Pred nastopom v Austinu so mu namreč očitali, da ignorira pandemijo in zapovedane ukrepe, za kar se je na omrežju Instagram kasneje tudi opravičil.