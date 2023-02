Vanilla Ice o Madonnini snubitvi v 90. letih: To je vendar prehitro!

Vanilla Ice, glasbenik, ki je vrh kariere doživel v 90. letih prejšnjega stoletja, se je pred kratkim spominjal nenavadne snubitve, ki jo je doživel pred več kot tremi desetletji. 55-letnik, čigar pravo ime je Robert Matthew Van Winkle, se je leta 1991 sestajal z Madonno, kot je sedaj razkril, pa ga je ta v času njunega osem mesecev trajajočega razmerja tudi zaprosila za roko.

"Stvari so se odvijale tako hitro in vse je bilo tako noro," je pred kratkim v internetni oddaji Just Jenny With Jenny Hutt dejal raper Vanilla Ice in dodal: "Bil sem presenečen in sem ji rekel, da sem mislil, da mora fant poklekniti na eno koleno pred dekletom. Vprašal sem jo, kako to misli, in ji dejal, da je vse skupaj vendar prehitro! Šele začenjam tukaj in sem veliko premlad za te stvari! Bolj ko razmišljam o tem, bolj noro se mi zdi vse."

icon-expand Vanilla Ice in Madonna FOTO: Instagram

Ko so se raperjeve poti prvič križale s pevkinimi, se mu ni zdelo, da je njuna povezava tista prava, saj se mu je že takrat devet let starejša zvezdnica zdela prestara zanj. "Spomnim se, da je prišla v garderobo, me pozdravila in me zapeljivo pogledala, meni pa se to nekako ni zdelo resnično," je pripovedoval glasbenik, ki je njuno romanco označil za čudno in pojasnil: "Nisem vedel, kaj se dogaja. Moje celo življenje je snežna krogla." Za konec njune zveze je po glasbenikovem mnenju največji krivec Madonnina knjiga iz leta 1992 z naslovom Seks. "Zdela se mi je tako prostaška. Nisem želel biti del tega. Lahko bi jo tožil, a tega nisem želel. Rekel sem ji, naj gre ona svojo pot, jaz pa svojo," se je še spominjal. Kljub vsemu je raper svoje nekdanje dekle pozneje v intervjuju označil za legendo.

icon-expand Madonna in Vanilla Ice sta bila par osem mesecev. FOTO: Instagram

Vanilla Ice je po zvezi s kraljico popa spoznal Lauro Giaritto, par pa je stopil tudi pred oltar in bil poročen med letoma 1997 in 2016. V tem času sta dobila tudi dve hčerki, sedaj 25-letno Dusti in 23-letno KeeLee. Leta 2018 je glasbenik dobil še eno hči, Priscillo, ki jo ima z žensko, katere identiteta javnosti ni znana.