Nadzorne kamere posnele prihod in vkrcanje pogrešane igralke v čoln

Šerif okrožja Ventura je z javnostjo delil posnetek nadzorne kamere, na katerem je zvezdnica serije Glee, Naya Rivera, le nekaj ur pred izginotjem. Posnetek prikazuje, kako sta si s 4-letnim sinom izposodila čoln in se vanj vkrcala.

Deljeni posnetek na YouTubu prikazuje 33-letno igralko Nayo Rivera in njenega 4-letnega sina ob prihodu v pristanišče, kjer sta se s čolnom odpravila na vožnjo po kalifornijskem jezeru Lake Piru. Igralka serije Glee je po skoraj 48 urah še vedno pogrešana, njenega sina Joseyja pa so našli samega v čolnu sredi jezera. Ta je povedal, da je njegova mama šla v vodo, da bi plavala, a se ni več vrnila v čoln, poroča TMZ.

Po besedah pristojnih sta si čoln izposodila okoli ene ure popoldne, nazaj pa bi morala priti tri ure pozneje. Oblasti še vedno preiskujejo jezero in še nimajo končnega odgovora, kaj se je v resnici zgodilo z igralko. Preiskavo so ponovno zagnali, domnevajo pa, da je igralka utonila. Težka vidljivost v jezeru otežuje preiskovanje, so sporočili iz šerifovega urada po 24 urah po izginotju.

icon-expand Naya Rivera je še vedno pogrešana. FOTO: Profimedia

Pri iskanju sodeluje približno 100 ljudi, vključno s potapljači in piloti. Po besedah pristojnih je imela Naya že izkušnje s čolnarjenjem po umetnem jezeru. Povedali so tudi, da je igralkin sin nosil rešilni jopič, medtem ko ga ona ni imela. Na čolnu so našli še njeno torbico in rešilni jopič za odrasle.

FOTO: Profimedia

Preiskovalci so ob zbranih podatkih izključili sum zlorabe. "Po pogovoru z njenim sinom nimamo nobenih znakov, da je gospodična Rivera prispela na obalo," je še povedal šerif. "Naša prizadevanja za iskanje so tako v jezeru. Dovolj imamo informacij, da sklepamo, da njegova mati ni nikoli prišla iz vode."